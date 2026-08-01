Apéro concert au Domaine du Moulin rouge Saint-Martin-sur-Ouanne Charny Orée de Puisaye
samedi 29 août 2026 · Saint-Martin-sur-Ouanne · Charny Orée de Puisaye
Informations pratiques
Charny Orée de Puisaye
Apéro concert au Domaine du Moulin rouge
Saint-Martin-sur-Ouanne Domaine du Moulin Rouge Charny Orée de Puisaye Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 20:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Apéro concert au Domaine du Moulin rouge avec Millenium Blues.
Et si vous profitiez des dernières belles soirées d’été pour vous offrir un moment hors du temps au bord de l’eau. De la musique live, un apéro dans un cadre magnifique, une ambiance conviviale et chaleureuse, un moment à partager entre amis ou en famille.
Samedi 29 août à partir de 20h
Entrée libre
Renseignements 06 16 71 13 11
metoyersebastien@wanadoo.fr .
Saint-Martin-sur-Ouanne Domaine du Moulin Rouge Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 16 71 13 11 metoyersebastien@wanadoo.fr
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English : Apéro concert au Domaine du Moulin rouge
L’événement Apéro concert au Domaine du Moulin rouge Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-08-09 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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