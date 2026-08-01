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AGENDA · Charny Orée de Puisaye

Apéro concert au Domaine du Moulin rouge Saint-Martin-sur-Ouanne Charny Orée de Puisaye

samedi 29 août 2026 · Saint-Martin-sur-Ouanne · Charny Orée de Puisaye

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Saint-Martin-sur-Ouanne
Adresse
Domaine du Moulin Rouge
Ville
89120 Charny Orée de Puisaye
Département
Yonne
Tarif

Charny Orée de Puisaye

Apéro concert au Domaine du Moulin rouge

Saint-Martin-sur-Ouanne Domaine du Moulin Rouge Charny Orée de Puisaye Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 20:00:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Apéro concert au Domaine du Moulin rouge avec Millenium Blues.
Et si vous profitiez des dernières belles soirées d’été pour vous offrir un moment hors du temps au bord de l’eau. De la musique live, un apéro dans un cadre magnifique, une ambiance conviviale et chaleureuse, un moment à partager entre amis ou en famille.
Samedi 29 août à partir de 20h
Entrée libre
Renseignements 06 16 71 13 11
metoyersebastien@wanadoo.fr   .

Saint-Martin-sur-Ouanne Domaine du Moulin Rouge Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 16 71 13 11  metoyersebastien@wanadoo.fr

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English : Apéro concert au Domaine du Moulin rouge

L’événement Apéro concert au Domaine du Moulin rouge Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-08-09 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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