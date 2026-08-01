Apéro concert au Domaine du Moulin rouge Saint-Martin-sur-Ouanne Charny Orée de Puisaye

Informations pratiques

Charny Orée de Puisaye

Apéro concert au Domaine du Moulin rouge

Saint-Martin-sur-Ouanne Domaine du Moulin Rouge Charny Orée de Puisaye Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 20:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Apéro concert au Domaine du Moulin rouge avec Millenium Blues.

Et si vous profitiez des dernières belles soirées d’été pour vous offrir un moment hors du temps au bord de l’eau. De la musique live, un apéro dans un cadre magnifique, une ambiance conviviale et chaleureuse, un moment à partager entre amis ou en famille.

Samedi 29 août à partir de 20h

Entrée libre

Renseignements 06 16 71 13 11

metoyersebastien@wanadoo.fr .

Saint-Martin-sur-Ouanne Domaine du Moulin Rouge Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 16 71 13 11 metoyersebastien@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Apéro concert au Domaine du Moulin rouge

L’événement Apéro concert au Domaine du Moulin rouge Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-08-09 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !