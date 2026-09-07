Ici et maintenant : exposition de créations contemporaines et locales, Village de grandchamp, Charny Orée de Puisaye

Informations pratiques

Ici et maintenant : exposition de créations contemporaines et locales 19 et 20 septembre Village de grandchamp Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les artistes de Grandchamp exposent dans différents lieux : dessins, peintures, sculptures, photos, installation plastique, installation sonore, broderie d’art…

Conçues pour l’occasion, ces oeuvres s’inspirent librement du portfolio « cent chefs d’oeuvre de l’art français » exposé parallèlement, et du patrimoine « ordinaire » du village.

Village de grandchamp grandchamp Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Les artistes de Grandchamp exposent dans différents lieux : dessins, peintures, sculptures, photos, installation plastique, installation sonore, broderie d’art…

©dominique mandrillon