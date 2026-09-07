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AGENDA · Charny Orée de Puisaye

Ici et maintenant : exposition de créations contemporaines et locales, Village de grandchamp, Charny Orée de Puisaye

samedi 19 septembre 2026 · Village de grandchamp · Charny Orée de Puisaye

Ici et maintenant : exposition de créations contemporaines et locales, Village de grandchamp, Charny Orée de Puisaye

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Village de grandchamp
Adresse
grandchamp
Ville
89120 Charny Orée de Puisaye
Département
Yonne

Ici et maintenant : exposition de créations contemporaines et locales 19 et 20 septembre Village de grandchamp Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les artistes de Grandchamp exposent dans différents lieux : dessins, peintures, sculptures, photos, installation plastique, installation sonore, broderie d’art…
Conçues pour l’occasion, ces oeuvres s’inspirent librement du portfolio « cent chefs d’oeuvre de l’art français » exposé parallèlement, et du patrimoine « ordinaire » du village.

Village de grandchamp grandchamp Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Les artistes de Grandchamp exposent dans différents lieux : dessins, peintures, sculptures, photos, installation plastique, installation sonore, broderie d’art…

©dominique mandrillon

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