Ballet of Lights La Belle au bois dormant dans un spectacle étincelant Villa Cosquer Méditerranée Marseille 2e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 2e Arrondissement

Ballet of Lights La Belle au bois dormant dans un spectacle étincelant

Samedi 14 novembre 2026 à partir de 17h30 et à partir de 19h30.

Samedi 5 décembre 2026 à partir de 17h30 et à partir de 19h30.

Samedi 30 janvier 2027 à partir de 17h30 et à partir de 19h30. Villa Cosquer Méditerranée Esplanade Gisèle Halimi Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14

fin : 2026-12-05

Date(s) :

2026-11-14 2026-12-05 2027-01-30

Ce conte légendaire prend vie grâce à la danse classique, une chorégraphie époustouflante et des costumes lumineux incroyables.Enfants

Plonge dans un univers où lumière et danse se mêlent dans cette réinterprétation fascinante de La Belle au bois dormant. Les danseurs glissent sur scène, et leurs costumes illuminés créent un spectacle éblouissant de couleurs et de lumière, transformant chaque pirouette et chaque saut en un moment hors du temps.





Ce n’est pas juste un ballet, c’est une expérience magique qui redonne vie à ce classique bien-aimé les costumes phosphorescents transforment chaque mouvement en un véritable feu d’artifice visuel. Créé par María Farelo et Cristian Pérez de Luma Artistas S.L., mêle danse classique et technologie moderne.





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Villa Cosquer Méditerranée Esplanade Gisèle Halimi Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

This legendary tale comes to life through classical ballet, breathtaking choreography, and incredibly dazzling costumes.

L’événement Ballet of Lights La Belle au bois dormant dans un spectacle étincelant Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille