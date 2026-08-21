Ballet sur grand écran : Notre-Dame de Paris, Cinéma de Senlis, Senlis

Informations pratiques

Ballet sur grand écran : Notre-Dame de Paris Dimanche 14 mars 2027, 16h00 Cinéma de Senlis Oise

tarif plein : 15€ / tarif réduit : 10€ (adhérent du cinéma, ami du Musée Condé, -26ans, +65 ans, demandeur d’emploi, famille nombreuse, PMR)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-14T16:00:00+01:00 – 2027-03-14T17:30:00+01:00

Fin : 2027-03-14T16:00:00+01:00 – 2027-03-14T17:30:00+01:00

NOTRE-DAME DE PARIS

Durée 1h30 | 2 actes

Mise en scène et Chorégraphie : Roland Petit

Musique : Murice Jarre

Direction musicale : Jean-François Verdier

Costume : Yves Saint Laurent

Du roman foisonnant de Victor Hugo, Roland Petit construit une fresque haute en couleurs aussi théâtrale qu’intense. Entre Esmeralda amoureuse du capitaine Phoebus, Frollo tourmenté par son désir et le bossu Quasimodo, une histoire tragique se noue devant une foule versatile qui oscille entre allégresse et cruauté.

Alliant langage néoclassique et esprit du music-hall, Roland Petit s’entoure de créateurs marquants de son époque : Maurice Jarre pour la musique, René Allio pour les décors et Yves Saint Laurent pour les costumes qu’il voulait « colorés comme les vitraux d’une cathédrale ».

https://cinesenlis.com/FR/113/les-spectacles.html

Cinéma de Senlis 10 rue du cimetière Saint-Rieul 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France [{« link »: « https://cinesenlis.com/FR/113/les-spectacles.html »}]

Découvrez le ballet NOTRE DAME DE PARIS, une fresque haute en couleur, sur grand écran au cinéma de Senlis.