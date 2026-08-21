Atelier café vélo à Senlis, Au Tiers Lieu, Senlis, Senlis
vendredi 28 août 2026 · Au Tiers Lieu, Senlis · Senlis
Informations pratiques
Atelier café vélo à Senlis Vendredi 28 août, 18h00 Au Tiers Lieu, Senlis Oise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-28T18:00:00+02:00 – 2026-08-28T20:00:00+02:00
Fin : 2026-08-28T18:00:00+02:00 – 2026-08-28T20:00:00+02:00
Rendez-vous mensuel tous les derniers vendredis du mois pour devenir vélonomeNous vous invitons à venir vous entrainer à gonfler un pneu, démonter et remonter une roue (Av/Arr), changer la chambre à air ou coller une rustine dans une ambiance d’entraide et de convivialité… tout en profitant du bar du Tiers Lieu pour boire et grignoter. Merci de confirmer votre participation à Michèle par SMS au 06 73 40 30 79
Plus d’infos
Au Tiers Lieu, Senlis 6-8 rue des jardiniers, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.velooise.fr/events/atelier-cafe-velo-a-senlis-copy/var/ri-9.l-L1 »}] [{« link »: « https://www.velooise.fr/events/atelier-cafe-velo-a-senlis-copy/var/ri-9.l-L1 »}]
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