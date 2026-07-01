Ballets Jazz Montréal – La revue finale, Le Pin Galant, Mérignac

Informations pratiques

Ballets Jazz Montréal – La revue finale Jeudi 11 mars 2027, 20h30 Le Pin Galant Gironde

Privilège : 37€ ; Cat. 1 : 43€ / 40€ ; Cat. 2 : 40€ / 37€ ; Accès Culture : 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-11T20:30:00+01:00 – 2027-03-11T22:00:00+01:00

Fin : 2027-03-11T20:30:00+01:00 – 2027-03-11T22:00:00+01:00

Prisés par les publics de tous les horizons, Ballets Jazz Montréal s’illustre à nouveau avec une création captivante signée Jo Strømgren, figure prolifique des arts de la scène internationaux. « La Revue Finale » est une œuvre entre légèreté poétique et profondeur existentielle. D’une créativité sans limite, cette pièce devient un appel, une invitation à revenir à l’essentiel, à la joie brute d’exister. Un hymne à la vie !

« La Revue Finale » est une exploration dynamique des secrets extraordinaires que nous portons tous en nous. Sous le tissu du quotidien, derrière les sourires polis et les habitudes tranquilles, des récits palpitent, attendant d’être révélés. Cette pièce est une ode à ces récits invisibles, une danse qui lève le voile sur les merveilles dissimulées à la vue de tous. Jo Strømgren tisse sa signature mêlant théâtralité et esprit nordique dans une œuvre d’une profonde intensité émotionnelle. Ici, la simplicité devient un art. Dans un monde saturé de bruit numérique, « La Revue Finale » cherche la poésie d’un instant intact, dans une vie vécue sans artifice, mais empreinte de sens. Elle nous invite à danser avec notre propre vérité et à savourer la magie indicible de l’existence.

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lepingalant.com/fr/product/182/le_pin_galant/ballets_jazz_montreal »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

La Revue Finale » est une œuvre entre légèreté poétique et profondeur existentielle. Ballets Jazz Montréal Danse

Sasha Onyshchenko