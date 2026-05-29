Bal’N’Shlaga Académie du climat Paris

Et si la mode devenait un terrain de jeu collectif, critique et sensible ?

Un véritable happening à la croisée de la mode, de la poésie et de l’écologie. En rejouant et ridiculisant les imaginaires du luxe et de la fast fashion, elle invite à repenser collectivement nos manières de consommer, de créer et de se représenter.­

Tenue Shlag exigée !

Viens fouler le tapis rouge avec ta tenue shlag, aux côtés de nos performeur.e.s et devant un jury mêlant mode, scène artistique et écologie composé de Mahaut Drama, Ambre Jabir, The Esther, Tom Connan en tentant de remporter deux prix !

PROGRAMME :

Ateliers de création de costume à la buvette de l’Académie du Climat : 14h-16h

Défilé Shlag sur la place Baudoyer 75004 Paris: 16h à 18h

DJ set à la buvette de l’Académie du Climat : 20h -22h30

Les « stylistes contrefaits » feront le show sur le red carpet :



Thierry Moins-Cher (Lexus)

Coco Charnelle (Mahaut Vilbert)

Féline Dior (Le Phalène)

Dulce & Garbage (Adrien Marie-Hardy)

Yves en Chie (Axel Baille)

La Bal’n’shlaga, un défilé performatif, participatif et satirique à l’Académie du Climat où le public devient mannequin le temps d’un après-midi.

Le samedi 30 mai 2026

de 16h00 à 22h00

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-30T19:00:00+02:00

fin : 2026-05-31T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-30T16:00:00+02:00_2026-05-30T22:00:00+02:00

Académie du climat 2 place Baudoyer 75004 Paris

https://www.bicephale.org/IRL



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