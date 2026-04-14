BALZAC, DE SALON EN SALON. Chez Victor Hugo, Maison de Balzac, Paris

BALZAC, DE SALON EN SALON. Chez Victor Hugo Samedi 23 mai, 20h45 Maison de Balzac Paris

Gratuit dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:45:00+02:00 – 2026-05-23T21:15:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:45:00+02:00 – 2026-05-23T21:15:00+02:00

« Un malheur auquel un homme de bonne compagnie ou une femme à la mode ne peut échapper, c’est d’assister à une lecture au salon » ([Balzac], La Mode, 20 novembre 1830)

Les salons au XIXe siècle tiennent une place prépondérante dans la diffusion de la pensée. Héritiers des formes de sociabilité du XVIIIe siècle, ils évoluent pour accorder plus de place à la littérature et à l’art qu’à la mondanité, sans que celle-ci ne soit pour autant occultée. Ils sont rebaptisés cénacle, terme inventé par Sainte-Beuve et repris par Hugo. Balzac lui-même imagine un cénacle dans Illusions perdues, autour de Daniel d’Arthez.

On y converse, on y chante, on y danse, on y déclame ; surtout, on y met ses œuvres à l’épreuve. Lieu de lectures et de débats, le salon offre à l’écrivain un premier auditoire avant l’édition : un public choisi, composé de l’élite intellectuelle parisienne, capable d’en assurer la diffusion et le rayonnement.

Lors de cette nouvelle Nuit des musées, vous serez invités à parcourir avec Balzac, en littérature et en musique, quatre salons qui ont marqué l’époque romantique : le salon de Juliette Récamier à l’Abbaye-aux-Bois, le salon de Charles Nodier à l’Arsenal, le cénacle de Victor Hugo, rue Notre-Dame-des-Champs ou encore le salon de Delphine de Girardin. Samantha Caretti, lectrice et Florence Hennequi, violoncelliste, s’attacheront à faire revivre chacun de ces salons de l’époque romantique et à évoquer la présence de Balzac au cœur de ces sociabilités littéraires et artistiques qui furent aussi le lieu d’amitiés durables.

Samantha CARETTI

Docteure en littérature française et professeure agrégée de lettres modernes, Samantha CARETTI a consacré sa thèse à la littérature romantique en France à l’époque de la Restauration et de nombreux articles aux écrivains de l’époque, dont Balzac dans L’Année balzacienne, 2002 (« “L’union fait la force” : Balzac, collaborateur de l’entreprise romantique »).

Engagée en faveur de la connaissance et de la diffusion de la littérature du XIXe siècle, elle est présidente de la Société des amis de Custine, vice-présidente de la Société Chateaubriand, secrétaire générale du CL19 (Comité de Liaison des associations dix-neuviémistes), organise de nombreux événements littéraires et artistiques et prend part à des concerts-lectures.

Florence HENNEQUIN

Après avoir brillamment terminé ses études au Conservatoire National de Paris, Florence Hennequin entre à l’Orchestre Régional de Bretagne. Six années de musique symphonique plus tard, elle regagne Paris pour s’ouvrir à de nouveaux horizons musicaux. Elle se produit notamment à l’Opéra National de Paris, ainsi que dans plusieurs orchestres et ensembles nationaux et internationaux.

Ses goûts éclectiques l’amènent à se spécialiser parallèlement dans le théâtre musical (au Palais de Chaillot, au Châtelet, à l’Opéra Comique, au théâtre Mogador, Marigny, à la Comédie-Française). Elle se produit régulièrement en musique de chambre avec les musiciens de l’Orchestre National de France. Actuellement en tournée avec « Les Misérables », elle se produit sur scène au théâtre Montparnasse dans « La ballade de Souchon » avec la Comédie-Française, spectacle mis en scène par Françoise Gillard.

19h15-19h45 : Salon de Madame de Récamier

20h-20h30 : Salon de Charles Nodier

20h45-21h15 : Salon de Victor Hugo

21h30-22h00 : Salon de Delphine de Girardin

Maison de Balzac 47 Rue Raynouard, 75016 Paris, France Paris 75016 Quartier de la Muette Paris Île-de-France 0155744180 https://www.maisondebalzac.paris.fr http://www.facebook.com/MaisondeBalzac L’étage habité par le romancier est consacré au musée permanent : portraits, caricatures, documentation iconographique évoquant l’écrivain, sa vie, son œuvre et son époque. Outre le cabinet de travail de Balzac, le musée présente des objets personnels de l’écrivain, comme la cafetière ou la canne aux turquoises, ses portraits par Dantan, David d’Angers ou Rodin, ainsi que des tableaux, gravures et documents relatifs à ses proches et ses contemporains. Manuscrits, éditions originales et illustrations. Une salle-dossier consacrée à « La Cousine Bette » présente un ensemble d’illustrations de Pierre de Belay.

Concert-lecture « Balzac, de salon en salon : chez Victor Hugo »

© Maison de Balzac