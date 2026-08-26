Bamboche #2 solidaire Bla Bla Bar Rezé
samedi 12 septembre 2026 · Bla Bla Bar · Rezé
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-12 19:00 –
Gratuit : non Prix libre au profit de l’association Etmadouche. Tout public
BAMBOCHE # 2 SOLIDAIRE – organisée par Family Crew pour une soirée en soutien à l’association Etmadouche.Au programme :Jam & Joy : duo guitare et chantZI : solo guitare et chantEther & Neil : trio guitare, batterie, violon et chantFight Club : battle Dj déjantée.Nos événements sont des espaces de fête libre, fondés sur la bienveillance, le respect et l’ouverture d’esprit.Drague insistante, agressivité, racisme, homophobie, transphobie et toute forme de discrimination n’ont aucune place ici. Tout comportement abusif doit être signalé à un membre du staff au bar.
Bla Bla Bar Rezé 44400
https://www.helloasso.com/associations/etmadouche
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