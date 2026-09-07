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Bamboche #2 solidaire, Bla Bla Bar, Rezé

samedi 12 septembre 2026 · Bla Bla Bar · Rezé

Bamboche #2 solidaire, Bla Bla Bar, Rezé

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
Bla Bla Bar
Adresse
22 Rue Federico Garcia Lorca, Rezé
Ville
44400 Rezé
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Prix libre au profit de l'association Etmadouche.

Bamboche #2 solidaire Samedi 12 septembre, 19h00 Bla Bla Bar Loire-Atlantique

Prix libre au profit de l’association Etmadouche.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T19:00:00+02:00 – 2026-09-12T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-12T19:00:00+02:00 – 2026-09-12T21:00:00+02:00

BAMBOCHE # 2 SOLIDAIRE – organisée par Family Crew pour une soirée en soutien à l’association Etmadouche.
Au programme :
Jam & Joy : duo guitare et chant
ZI : solo guitare et chant
Ether & Neil : trio guitare, batterie, violon et chant
Fight Club : battle Dj déjantée.
Nos événements sont des espaces de fête libre, fondés sur la bienveillance, le respect et l’ouverture d’esprit.
Drague insistante, agressivité, racisme, homophobie, transphobie et toute forme de discrimination n’ont aucune place ici. Tout comportement abusif doit être signalé à un membre du staff au bar.

Bla Bla Bar 22 Rue Federico Garcia Lorca, Rezé Rezé 44400 Pont Rousseau Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/etmadouche »}]
Une soirée en soutien à l’association Etmadouche. nantes métropole

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