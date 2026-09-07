Bamboche #2 solidaire, Bla Bla Bar, Rezé

Informations pratiques

Bamboche #2 solidaire Samedi 12 septembre, 19h00 Bla Bla Bar Loire-Atlantique

Prix libre au profit de l’association Etmadouche.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T19:00:00+02:00 – 2026-09-12T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-12T19:00:00+02:00 – 2026-09-12T21:00:00+02:00

BAMBOCHE # 2 SOLIDAIRE – organisée par Family Crew pour une soirée en soutien à l’association Etmadouche.

Au programme :

Jam & Joy : duo guitare et chant

ZI : solo guitare et chant

Ether & Neil : trio guitare, batterie, violon et chant

Fight Club : battle Dj déjantée.

Nos événements sont des espaces de fête libre, fondés sur la bienveillance, le respect et l’ouverture d’esprit.

Drague insistante, agressivité, racisme, homophobie, transphobie et toute forme de discrimination n’ont aucune place ici. Tout comportement abusif doit être signalé à un membre du staff au bar.

Bla Bla Bar 22 Rue Federico Garcia Lorca, Rezé Rezé 44400 Pont Rousseau Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/etmadouche »}]

Une soirée en soutien à l’association Etmadouche. nantes métropole