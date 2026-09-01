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Journées européennes du matrimoine et du patrimoine Rezé Rezé

dimanche 20 septembre 2026 · Rezé

Journées européennes du matrimoine et du patrimoine Rezé Rezé

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Rezé
Adresse
Place Jean Baptiste Daviais
Ville
44400 Rezé
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Gratuit

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-20 –
Gratuit : oui Gratuit Tout public 

Parmi les propositions à ne pas manquer : la découverte du manoir de Praud, faisant écho au thème national « patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer ». Une bonne occasion d’en savoir plus sur l’histoire et le projet de réhabilitation de la bâtisse. D’autres lieux se visiteront durant le week-end : le château de la Balinière avec une exposition sur les belles demeures rezéennes, les Castors de Claire-Cité et du Haut-Landreau, les coulisses de la médiathèque, l’église Saint-Paul avec une présentation de l’orgue, l’église Notre-Dame-du-Rosaire, le cinéma Saint-Paul, le Chronographe, et évidemment la Maison Radieuse ! Vous pourrez également découvrir l’histoire des chantiers navals rezéens et des Régates de Trentemoult, la boule nantaise, ou encore profiter d’une balade nature à vélo…Samedi 19 et dimanche 20 septembre. Gratuit.+ Programme complet sur reze.fr (rubrique Actualités) ; patrimoine-archives.reze.fr

Rezé Hôtel de Ville Rezé 44400


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