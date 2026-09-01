Journées européennes du matrimoine et du patrimoine Rezé Rezé

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-20 –

Gratuit : oui Gratuit Tout public

Parmi les propositions à ne pas manquer : la découverte du manoir de Praud, faisant écho au thème national « patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer ». Une bonne occasion d’en savoir plus sur l’histoire et le projet de réhabilitation de la bâtisse. D’autres lieux se visiteront durant le week-end : le château de la Balinière avec une exposition sur les belles demeures rezéennes, les Castors de Claire-Cité et du Haut-Landreau, les coulisses de la médiathèque, l’église Saint-Paul avec une présentation de l’orgue, l’église Notre-Dame-du-Rosaire, le cinéma Saint-Paul, le Chronographe, et évidemment la Maison Radieuse ! Vous pourrez également découvrir l’histoire des chantiers navals rezéens et des Régates de Trentemoult, la boule nantaise, ou encore profiter d’une balade nature à vélo…Samedi 19 et dimanche 20 septembre. Gratuit.+ Programme complet sur reze.fr (rubrique Actualités) ; patrimoine-archives.reze.fr

Rezé Hôtel de Ville Rezé 44400



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