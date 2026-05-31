Bamg Le Melville Paris
Bamg Le Melville Paris jeudi 11 juin 2026.
Le sextet B.A.M.G. revisite une des périodes les plus inspirées du jazz moderne, autour des Jazz Messengers, Miles Davis, Horace Silver,
Bobby Timmons, les frères Adderley, Herbie Hancock et quelques autres, sans oublier un zeste brésilien et un clin d’œil à Count Basie.
Jane Casey : chant – Lead
Assen Tsankof : trompette
Jean-Philippe Winter : sax ténor
Jean-Marc Farinone : trombonne
Francis Behr : piano
Girolamo Perricone : contrebasse
Albert Glowinski : batterie
Le sextet B.A.M.G. s’attaque aux joyaux du jazz moderne, rendant hommage aux plus grands !
Le jeudi 11 juin 2026
de 20h30 à 23h00
payant
10 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-11T23:30:00+02:00
fin : 2026-06-12T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-11T20:30:00+02:00_2026-06-11T23:00:00+02:00
Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris
https://lemelville.fr/?p=5912
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