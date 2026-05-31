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Bamg Le Melville Paris

Bamg Le Melville Paris

Bamg Le Melville Paris jeudi 11 juin 2026.

Lieu : Le Melville

Adresse : 28 Rue Jean Mermoz

Ville : 75008 Paris

Département : Paris

Début : jeudi 11 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Tarif : <p>10 euros.</p>

Le sextet B.A.M.G. revisite une des périodes les plus inspirées du jazz moderne, autour des Jazz Messengers, Miles Davis, Horace Silver,

Bobby Timmons, les frères Adderley, Herbie Hancock et quelques autres, sans oublier un zeste brésilien et un clin d’œil à Count Basie.

Jane Casey : chant – Lead

Assen Tsankof : trompette

Jean-Philippe Winter : sax ténor

Jean-Marc Farinone : trombonne

Francis Behr : piano

Girolamo Perricone : contrebasse

Albert Glowinski : batterie

Le sextet B.A.M.G. s’attaque aux joyaux du jazz moderne, rendant hommage aux plus grands !
Le jeudi 11 juin 2026
de 20h30 à 23h00
payant

10 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-11T23:30:00+02:00
fin : 2026-06-12T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-11T20:30:00+02:00_2026-06-11T23:00:00+02:00

Le Melville 28 Rue Jean Mermoz  75008 Paris
https://lemelville.fr/?p=5912


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