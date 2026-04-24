Bandastics en fête Le Blanc
Bandastics en fête Le Blanc samedi 4 juillet 2026.
Le Blanc
Bandastics en fête
Place de la libération Le Blanc Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-04 17:00:00
fin : 2026-07-04 02:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Passe-rue et animations des quartiers et des bars, grande soirée bodéga en centre-ville.
12ème édition des Bandastics en Fête en plein air en centre ville du Blanc. Fanfare, Brass Band et bandas en liberté dans les rues avec 5 formations et 120 musiciens.
Concert entièrement gratuit et repas sur réservation. .
Place de la libération Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 05 13
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English :
Street pass and animations in the neighborhoods and bars, big party downtown.
L’événement Bandastics en fête Le Blanc a été mis à jour le 2026-04-14 par Destination Brenne
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