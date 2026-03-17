Banquet gaulois et concert avec Nataverne Espace cuminal Chabeuil
Banquet gaulois et concert avec Nataverne Espace cuminal Chabeuil samedi 13 juin 2026.
Banquet gaulois et concert avec Nataverne
Espace cuminal 15 rue des écoles Chabeuil Drôme
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
concert + banquet + spectacle
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:00:00
fin : 2026-06-13 20:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Venez vivre un vrai banquet gaulois, clin d’œil à la BD Alix , le célèbre héro gallo-romain crée par Jacques Martin, vivant à l’époque de Jules César.
Vous mangerez comme en -51 avant J.C. assiette creuse et cuillère en bois pour une immersion totale !
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Espace cuminal 15 rue des écoles Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes chplabrador1@gmail.com
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English :
Come and experience a real Gallic banquet, in a nod to the comic strip Alix , the famous Gallo-Roman hero created by Jacques Martin, living at the time of Julius Caesar.
You’ll eat as you did in 51 BC, with a hollow plate and wooden spoon for total immersion!
L’événement Banquet gaulois et concert avec Nataverne Chabeuil a été mis à jour le 2026-03-17 par Valence Romans Tourisme