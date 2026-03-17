Banquet gaulois et concert avec Nataverne Espace cuminal Chabeuil

Banquet gaulois et concert avec Nataverne

Espace cuminal 15 rue des écoles Chabeuil Drôme

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

concert + banquet + spectacle

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:00:00

fin : 2026-06-13 20:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Venez vivre un vrai banquet gaulois, clin d’œil à la BD Alix , le célèbre héro gallo-romain crée par Jacques Martin, vivant à l’époque de Jules César.

Vous mangerez comme en -51 avant J.C. assiette creuse et cuillère en bois pour une immersion totale !

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Espace cuminal 15 rue des écoles Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes chplabrador1@gmail.com

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English :

Come and experience a real Gallic banquet, in a nod to the comic strip Alix , the famous Gallo-Roman hero created by Jacques Martin, living at the time of Julius Caesar.

You’ll eat as you did in 51 BC, with a hollow plate and wooden spoon for total immersion!

L’événement Banquet gaulois et concert avec Nataverne Chabeuil a été mis à jour le 2026-03-17 par Valence Romans Tourisme