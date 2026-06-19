Banquet Littéraire Clos de vigne La Pierre à Fourneau Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Banquet Littéraire

Clos de vigne La Pierre à Fourneau Chemin de la Californie Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 19:30:00

fin : 2026-06-27 22:30:00

Date(s) :

2026-06-27

Lors de cette soirée accords mets et mots, plongez dans l’univers de Selim-a-Atallah Chettaoui auteur en résidence et dans celui de la cuisine de la cheffe Rachel Carroget.

Pensez-vous vraiment à ce que vous mangez ? Aux mains qui plantent et à celles qui préparent ? Aux restes qu’on jette et aux traces qui restent sur les bords des assiettes ?

Que vous soyez curieux de littérature ou d’expériences culinaires, entre les mets de Rachel et les mots de Selim-a, la Maison Julien Gracq et vous tisseront des histoires au rythme de chaque plat.

Un moment inédit au coeur des Vignes du Montglonne sur les bords de la Loire et de la promenade Julien Gracq, entre littérature et gastronomie.

Payant Sur réservation uniquement Jauge de 40 personnes maximum .

Clos de vigne La Pierre à Fourneau Chemin de la Californie Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 19 73 55 contact@maisonjuliengracq.fr

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English :

At this Food and Words evening, immerse yourself in the world of Selim-a-Atallah Chettaoui, writer-in-residence, and in the culinary creations of Chef Rachel Carroget.

L’événement Banquet Littéraire Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-15 par Pôle Tourisme ôsezMauges