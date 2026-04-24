Haguenau

Banquet médiéval

1 route forestière de schwabwiller Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-24 11:00:00

fin : 2026-05-24 15:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Nous organisons un banquet médiéval ainsi qu’une petite conférence aux abords de l’auberge du gros chêne avec 3 archéologues et un professeur d’histoire géographie.

Nous organisons un banquet médiéval ainsi qu’une petite conférence aux abords de l’auberge du gros chêne avec 3 archéologues et un professeur d’histoire géographie. .

1 route forestière de schwabwiller Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 73 15 30 aubergedugroschene@gmail.com

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English :

We’re organizing a medieval banquet and a small conference in the vicinity of the auberge du gros chêne with 3 archaeologists and a history-geography teacher.

L’événement Banquet médiéval Haguenau a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau