Banquet médiéval Haguenau
Banquet médiéval Haguenau dimanche 24 mai 2026.
Haguenau
Banquet médiéval
1 route forestière de schwabwiller Haguenau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-24 11:00:00
fin : 2026-05-24 15:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Nous organisons un banquet médiéval ainsi qu’une petite conférence aux abords de l’auberge du gros chêne avec 3 archéologues et un professeur d’histoire géographie.
Nous organisons un banquet médiéval ainsi qu’une petite conférence aux abords de l’auberge du gros chêne avec 3 archéologues et un professeur d’histoire géographie. .
1 route forestière de schwabwiller Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 73 15 30 aubergedugroschene@gmail.com
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English :
We’re organizing a medieval banquet and a small conference in the vicinity of the auberge du gros chêne with 3 archaeologists and a history-geography teacher.
L’événement Banquet médiéval Haguenau a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau
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