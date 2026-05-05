Banquet républicain, Salle Cazot, Alès

Banquet républicain Jeudi 4 juin, 20h00 Salle Cazot Gard

15 € / personne (jauge de 80 personnes maximum)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-04T20:00:00+02:00 – 2026-06-04T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-04T20:00:00+02:00 – 2026-06-04T23:00:00+02:00

Pour la seconde année, notre association Alès Agglo Arts et Histoire, partenaire du festival Les Passeurs de Livres, crée l’évènement dans l’évènement, avec un banquet dans le droit fil des “Banquets républicains”. Cette tradition remonte à la Fédération de 1790. Les citoyens se retrouvent dans l’anonymat, des discours ponctuent le banquet, des toasts et santé sont portés. Les interventions courtes et calibrées se feront comme l’an passé sur la thématique du festival, “Difficiles libertés”, nos jeunes Passeurs seront à l’honneur. Ce banquet s’annonce d’ors et déjà comme un moment de fraternité laïque et républicaine. Amoureux de la République, à ne pas manquer.

Inscription en ligne sur le site de l’association 4AH.

Salle Cazot 14 Rue Jules Cazot, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://4ah.fr/participez-au-banquet-republicain-du-4-juin-2026/ »}] [{« link »: « https://4ah.fr/participez-au-banquet-republicain-du-4-juin-2026/ »}]

Un moment de fraternité laïque et républicaine à ne pas manquer ! Festival Les Passeurs de Livres Banquet

© Salmon (del.) et Nargeot (sc.)