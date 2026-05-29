Banquet solidaire du Festival du Mieux Manger 2026 Académie du climat Paris

Toujours aussi convivial et engagé, le Banquet Solidaire se réinvente pour célébrer, une nouvelle fois, l’égalité dans l’assiette ! Le banquet s’articule autour d’un format de 200 convives, réunissant à parts égales des personnes en situation de vulnérabilité et des participants grand public. Une participation solidaire permet d’inviter celles et ceux pour qui le déjeuner est offert. Deux menus co-produits par Yes We Camp et La Chorba seront proposés, en privilégiant des approvisionnements responsables, notamment issus d’invendus et de partenaires engagés. Cette démarche vise à allier qualité, accessibilité et lutte contre le gaspillage alimentaire.

Lien pour s’inscrire Banquet solidaire du Festival du Mieux Manger 2026.

Au programme :

9 h – 12 h : Préparation du Banquet, des repas et installation sur la place Baudoyer

12 h 30 – 14 h 30 : Banquet solidaire

14 h – 14 h 45 : Prise de paroles des associations qui œuvrent quotidiennement contre la précarité. Elles prendront la parole pour présenter leurs actions et vous donner les clés pour vous engager à leurs côtés ! Présence d’Antoine Guillou (adjoint au maire de Paris en charge de l’alimentation durable et des circuits courts, de l’Axe Seine et des canaux).

15 h – 18 h 30 : Animations musicale et culturelle :

__ Exposition : Portraits de vies – récits du quotidien, organisée par Yes We Camp, La Chorba, France Horizon.

: Portraits de vies – récits du quotidien, organisée par Yes We Camp, La Chorba, France Horizon. __ Cartographie participative : Lieux ressources de l’alimentation durable et solidaire, organisée par Yes We Camp avec le soutien de la Coordination des acteurs de l’aide alimentaire de Paris Centre.

: Lieux ressources de l’alimentation durable et solidaire, organisée par Yes We Camp avec le soutien de la Coordination des acteurs de l’aide alimentaire de Paris Centre. __ Ambiance musicale : concert et Dj set.

Porté par l’Académie du Climat dans le cadre du Festival du Mieux Manger, en partenariat avec Yes We Camp, La Chorba et France Horizon, le Banquet Solidaire revient place Baudoyer. Venez faire table commune autour des enjeux de l’alimentation durable en plein cœur de Paris !

Le dimanche 14 juin 2026

de 12h30 à 18h30

payant

Participation solidaire détaillée (voir lien)

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-14T15:30:00+02:00

fin : 2026-06-14T21:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-14T12:30:00+02:00_2026-06-14T18:30:00+02:00

Académie du climat 2 place Baudoyer 75004 Paris

https://www.helloasso.com/associations/yes-we-camp/evenements/banquet-solidaire-du-festival-du-mieux-solidaire-2026?utm_source=brevo&utm_medium=email&utm_campaign=Invitation%20Banquet%20Solidaire%20Buvette%202026



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