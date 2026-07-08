Banquet Tavola in Festa Centre social et culturel du Château de l’Horloge Aix-en-Provence
vendredi 17 juillet 2026 · Centre social et culturel du Château de l'Horloge · Aix-en-Provence
Informations pratiques
Aix-en-Provence
Banquet Tavola in Festa
Vendredi 17 juillet 2026.
A partir de 19h. Centre social et culturel du Château de l’Horloge 50 Place Du Château de l’Horloge Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Banquet italiens, restitution des œuvres réalisé avec l’artiste Louise Vanhelst et stand de créateurs.
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Centre social et culturel du Château de l’Horloge 50 Place Du Château de l’Horloge Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact.cdhaix@gmail.com
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English :
Italian banquets, an exhibition of works created with artist Louise Vanhelst, and a crafters’ booth.
L’événement Banquet Tavola in Festa Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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