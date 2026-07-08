Banquet Tavola in Festa Centre social et culturel du Château de l’Horloge Aix-en-Provence

vendredi 17 juillet 2026 · Centre social et culturel du Château de l'Horloge · Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Banquet Tavola in Festa

Vendredi 17 juillet 2026.

A partir de 19h. Centre social et culturel du Château de l’Horloge 50 Place Du Château de l’Horloge Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Banquet italiens, restitution des œuvres réalisé avec l’artiste Louise Vanhelst et stand de créateurs.

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Centre social et culturel du Château de l’Horloge 50 Place Du Château de l’Horloge Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact.cdhaix@gmail.com

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English :

Italian banquets, an exhibition of works created with artist Louise Vanhelst, and a crafters’ booth.

L’événement Banquet Tavola in Festa Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme d’Aix en Provence