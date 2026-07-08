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Banquet Tavola in Festa Centre social et culturel du Château de l’Horloge Aix-en-Provence

vendredi 17 juillet 2026 · Centre social et culturel du Château de l'Horloge · Aix-en-Provence

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Lieu
Centre social et culturel du Château de l'Horloge
Adresse
50 Place Du Château de l'Horloge
Ville
13090 Aix-en-Provence
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
4 4 4

Aix-en-Provence

Banquet Tavola in Festa

Vendredi 17 juillet 2026.
A partir de 19h. Centre social et culturel du Château de l’Horloge 50 Place Du Château de l’Horloge Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

Banquet italiens, restitution des œuvres réalisé avec l’artiste Louise Vanhelst et stand de créateurs.
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Centre social et culturel du Château de l’Horloge 50 Place Du Château de l’Horloge Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur   contact.cdhaix@gmail.com

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English :

Italian banquets, an exhibition of works created with artist Louise Vanhelst, and a crafters’ booth.

L’événement Banquet Tavola in Festa Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme d’Aix en Provence

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