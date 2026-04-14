Baptême apiculture en duo (adulte & enfant), La ferme mielifique, Mornant

Baptême apiculture en duo (adulte & enfant) Samedi 6 juin, 14h00 La ferme mielifique Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00

C’est parti pour pour une immersion complète dans l’univers des abeilles !

2h30 d’atelier comprenant :

Accueil :

Petit apport théorique pour comprendre le fonctionnement d’une colonie.

On enfile les combinaisons et direction le rucher sur lequel nous ouvrirons une ruche pour observer les abeilles de plus près !

Retour à la Miellerie : découverte du matériel d’extraction, puis dégustation.

– Baptême accessible à partir de 7 ans

– Tarif du Baptême Duo adulte & enfant (7 à 12 ans) : 85 €

Pour cet atelier : PRÉVOIR DES CHAUSSURES FERMÉES (pas de tenue vestimentaire spécifique)

Accès : La Ferme Mielifique, 1216 chemin du Moulin Perret (SUIVRE FLÉCHAGES) 69440 MORNANT

– Inscription nécessaire pour réserver votre session

– Places limitées

La ferme mielifique 1647 route de rontalon 69440 Mornant Mornant 69440 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://wecandoo.be/evenement/2469723/reservation »}]

Le baptême d’apiculture ; une belle expérience à vivre en famille pour découvrir l’univers des abeilles au plus près abeille abeilles

DR