Baptême apiculture en duo (adulte & enfant), La ferme mielifique, Mornant
Baptême apiculture en duo (adulte & enfant), La ferme mielifique, Mornant samedi 6 juin 2026.
Baptême apiculture en duo (adulte & enfant) Samedi 6 juin, 14h00 La ferme mielifique Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00
C’est parti pour pour une immersion complète dans l’univers des abeilles !
2h30 d’atelier comprenant :
Accueil :
Petit apport théorique pour comprendre le fonctionnement d’une colonie.
On enfile les combinaisons et direction le rucher sur lequel nous ouvrirons une ruche pour observer les abeilles de plus près !
Retour à la Miellerie : découverte du matériel d’extraction, puis dégustation.
– Baptême accessible à partir de 7 ans
– Tarif du Baptême Duo adulte & enfant (7 à 12 ans) : 85 €
Pour cet atelier : PRÉVOIR DES CHAUSSURES FERMÉES (pas de tenue vestimentaire spécifique)
Accès : La Ferme Mielifique, 1216 chemin du Moulin Perret (SUIVRE FLÉCHAGES) 69440 MORNANT
– Inscription nécessaire pour réserver votre session
– Places limitées
La ferme mielifique 1647 route de rontalon 69440 Mornant Mornant 69440 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://wecandoo.be/evenement/2469723/reservation »}]
Le baptême d’apiculture ; une belle expérience à vivre en famille pour découvrir l’univers des abeilles au plus près abeille abeilles
DR
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