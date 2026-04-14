Baptême d’apiculture – découvrez la vie des abeilles au plus près, La ferme mielifique, Mornant
Baptême d’apiculture – découvrez la vie des abeilles au plus près, La ferme mielifique, Mornant dimanche 7 juin 2026.
Baptême d’apiculture – découvrez la vie des abeilles au plus près Dimanche 7 juin, 14h00 La ferme mielifique Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00
C’est parti pour pour une immersion complète dans l’univers des abeilles !
3h d’atelier comprenant :
Accueil,
Petit apport théorique pour comprendre le fonctionnement d’une colonie,
On enfile les combinaisons et direction le rucher sur lequel nous ouvrirons une ruche pour observer les abeilles de plus près !
Retour à la Miellerie : découverte du matériel d’extraction,
Dégustation,
A partir de 7 ans,
Tarif du Baptême adulte (à partir de 12 ans) : 59 €
Pour les familles de 4 personnes et plus, inscrites le même jour, REMISE de 10% (demandez le code remise par mail : estelle@lafermemielifique.fr)
Pour cet atelier : PRÉVOIR DES CHAUSSURES FERMÉES (pas de tenue vestimentaire spécifique)
Accès : La Ferme Mielifique, 1216 chemin du Moulin Perret (SUIVRE FLÉCHAGES) 69440 MORNANT
– Inscription nécessaire
– Places limitées
La ferme mielifique 1647 route de rontalon 69440 Mornant Mornant 69440 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://wecandoo.be/evenement/2469724/reservation »}] [{« link »: « mailto:estelle@lafermemielifique.fr »}]
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