Baptême d’apiculture – découvrez la vie des abeilles au plus près, La ferme mielifique, Mornant

Baptême d’apiculture – découvrez la vie des abeilles au plus près Dimanche 7 juin, 14h00 La ferme mielifique Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

C’est parti pour pour une immersion complète dans l’univers des abeilles !

3h d’atelier comprenant :

Accueil,

Petit apport théorique pour comprendre le fonctionnement d’une colonie,

On enfile les combinaisons et direction le rucher sur lequel nous ouvrirons une ruche pour observer les abeilles de plus près !

Retour à la Miellerie : découverte du matériel d’extraction,

Dégustation,

A partir de 7 ans,

Tarif du Baptême adulte (à partir de 12 ans) : 59 €

Pour les familles de 4 personnes et plus, inscrites le même jour, REMISE de 10% (demandez le code remise par mail : estelle@lafermemielifique.fr)

Pour cet atelier : PRÉVOIR DES CHAUSSURES FERMÉES (pas de tenue vestimentaire spécifique)

Accès : La Ferme Mielifique, 1216 chemin du Moulin Perret (SUIVRE FLÉCHAGES) 69440 MORNANT

– Inscription nécessaire

– Places limitées

La ferme mielifique 1647 route de rontalon 69440 Mornant Mornant 69440 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://wecandoo.be/evenement/2469724/reservation »}] [{« link »: « mailto:estelle@lafermemielifique.fr »}]

Découvrez l’univers des abeilles au plus près abeille apiculture