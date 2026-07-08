Baptême de plongée et initiation au hockey subaquatique et à l’apnée Centre aquatique La Piscine Châtellerault
mercredi 8 juillet 2026 · Centre aquatique La Piscine · Châtellerault
Informations pratiques
Châtellerault
Baptême de plongée et initiation au hockey subaquatique et à l’apnée
Centre aquatique La Piscine 13 rue Aimé Rasseteau Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 19:30:00
fin : 2026-08-05 21:30:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
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Centre aquatique La Piscine 13 rue Aimé Rasseteau Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine icilete@captainenemo.fr
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English : Baptême de plongée et initiation au hockey subaquatique et à l’apnée
L’événement Baptême de plongée et initiation au hockey subaquatique et à l’apnée Châtellerault a été mis à jour le 2026-07-01 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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