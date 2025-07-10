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Marche fitness, au lac de la forêt, réservation en ligne. Lac de la forêt Châtellerault

mercredi 8 juillet 2026 · Lac de la forêt · Châtellerault

Marche fitness, au lac de la forêt, réservation en ligne. Lac de la forêt Châtellerault

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Lac de la forêt
Adresse
Chatellerault
Ville
86100 Châtellerault
Département
Vienne
Tarif

Châtellerault

Marche fitness, au lac de la forêt, réservation en ligne.

Lac de la forêt Chatellerault Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:30:00
fin : 2026-08-12 11:45:00

Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19

Marche sportive ponctuée de multilpes exercices de renforcement musculaire.
**Du 7 Juillet au 22 Août.**
Groupe de 15 personnes maximum. Accompagnement d’un éducateur qualifié.
**Créneaux le mercredi de 10H30 à 11h45**
**Lieu**: départ au lac de la forêt
**Condition d’accès:** à partir de 15 ans.
**Réservation** et inscription en ligne.   .

Lac de la forêt Chatellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Marche fitness, au lac de la forêt, réservation en ligne.

L’événement Marche fitness, au lac de la forêt, réservation en ligne. Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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