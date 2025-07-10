Marche fitness, au lac de la forêt, réservation en ligne. Lac de la forêt Châtellerault
mercredi 8 juillet 2026 · Lac de la forêt · Châtellerault
Informations pratiques
Châtellerault
Marche fitness, au lac de la forêt, réservation en ligne.
Lac de la forêt Chatellerault Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:30:00
fin : 2026-08-12 11:45:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19
Marche sportive ponctuée de multilpes exercices de renforcement musculaire.
**Du 7 Juillet au 22 Août.**
Groupe de 15 personnes maximum. Accompagnement d’un éducateur qualifié.
**Créneaux le mercredi de 10H30 à 11h45**
**Lieu**: départ au lac de la forêt
**Condition d’accès:** à partir de 15 ans.
**Réservation** et inscription en ligne. .
Lac de la forêt Chatellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Marche fitness, au lac de la forêt, réservation en ligne.
L’événement Marche fitness, au lac de la forêt, réservation en ligne. Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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