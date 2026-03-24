Expériences Familles retour vers le passé!

Chatellerault Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-09 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-26 2026-08-27

Expériences Famille Retour vers le passé!

Un parcours ludique et sensoriel à travers les collections du musée.

A bord de l’Express Châtellerault-Paris, à vélo ou en automobile, partez pour un voyage de 1890 aux années 1970. Chaque station apporte son lot de découvertes, d’épreuves et de jeux. Chaque membre de la famille va devoir se transformer en artiste, mécanicien, poilu, designer et manuchard. serez-vous suffisamment habiles et soudés pour réussir toutes les étapes et revenir à notre époque? Une médiatrice vous accompagne tout au long du parcours pour délivrer un laisser-passer après chaque épreuve réalisée correctement et répondre aux questions des plus curieux. .

Chatellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 20 30 99 musees.chatellerault@grand-chatellerault.fr

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English : Expériences Familles retour vers le passé!

L’événement Expériences Familles retour vers le passé! Châtellerault a été mis à jour le 2026-03-22 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne