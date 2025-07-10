Initiation Parkour Châtellerault
mercredi 8 juillet 2026 · Châtellerault
Informations pratiques
Châtellerault
Initiation Parkour
La Manu Tours Vilmouth Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:30:00
fin : 2026-08-12 12:00:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Le Parkour est, au départ, une méthode naturelle d’entraînement permettant d’atteindre une aisance maximale dans tous types de mouvements. L’art du déplacement ne nécessite aucune structure spécifique, ni aucun accessoire. Le corps est le seul outil utile afin de franchir des obstacles, de manière efficace et maîtrisé, en milieu naturel comme en milieu urbain.
_À partir de 10 ans._
_Gratuit, réservation obligatoire/ Prévoir une tenue adaptée, des chaussures de sport et une bouteille d’eau_ .
La Manu Tours Vilmouth Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Initiation Parkour
L’événement Initiation Parkour Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
À voir aussi à Châtellerault (Vienne)
- Historiettes et Cabanette bébés lecteurs La Cabane du Lac Châtellerault 1 juillet 2026
- Ventes de composteurs 2026 Châtellerault 1 juillet 2026
- Curiosités scientifiques Médiathèque Georges Rouault Châtellerault 1 juillet 2026
- Atelier collage et maquette . Exposition Manu Militari Rue Jean Monnet Châtellerault 1 juillet 2026
- VERNISSAGE DE L’EXPOSITION DE ZEINA HOKAYEM L’ATELIER DES OPTICIENS Châtellerault 1 juillet 2026