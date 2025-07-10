Informations pratiques

Châtellerault

Initiation Parkour

La Manu Tours Vilmouth Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:30:00

fin : 2026-08-12 12:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Le Parkour est, au départ, une méthode naturelle d’entraînement permettant d’atteindre une aisance maximale dans tous types de mouvements. L’art du déplacement ne nécessite aucune structure spécifique, ni aucun accessoire. Le corps est le seul outil utile afin de franchir des obstacles, de manière efficace et maîtrisé, en milieu naturel comme en milieu urbain.

_À partir de 10 ans._

_Gratuit, réservation obligatoire/ Prévoir une tenue adaptée, des chaussures de sport et une bouteille d’eau_ .

La Manu Tours Vilmouth Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Initiation Parkour

L’événement Initiation Parkour Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne