Baptême side-car et quad à Baugé Baugé-en-Anjou
samedi 24 octobre 2026 · Baugé-en-Anjou
Informations pratiques
Baugé-en-Anjou
Baptême side-car et quad à Baugé
Baugé Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24
fin : 2026-10-25
Date(s) :
2026-10-24
Baptême side-car et quad à Baugé
Baptême de side-car et quad, vivez l’adrénaline en tant que passager !
Possibilité de faire 1 tour de circuit avec des équipes internationales les 24 et 25 octobre 2026 au circuit de motocross La Folie à Baugé.
Présence de Killian et Evan Prunier.
A seulement 5€ le tour complet du terrain !
Buvette et restauration sur place le midi.
Petit parcours pour les enfants.
Ouvert à tous enfants, ados, adultes venez en famille ou entre amis. .
Baugé Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 26 06 49 89
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English :
Side-Car and ATV Baptism at Baugé
L’événement Baptême side-car et quad à Baugé Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme de l’Anjou Vert
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