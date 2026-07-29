Informations pratiques

Baugé-en-Anjou

Baptême side-car et quad à Baugé

Baugé Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-24

Baptême side-car et quad à Baugé

Baptême de side-car et quad, vivez l’adrénaline en tant que passager !

Possibilité de faire 1 tour de circuit avec des équipes internationales les 24 et 25 octobre 2026 au circuit de motocross La Folie à Baugé.

Présence de Killian et Evan Prunier.

A seulement 5€ le tour complet du terrain !

Buvette et restauration sur place le midi.

Petit parcours pour les enfants.

Ouvert à tous enfants, ados, adultes venez en famille ou entre amis. .

Baugé Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 26 06 49 89

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English :

Side-Car and ATV Baptism at Baugé

L’événement Baptême side-car et quad à Baugé Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme de l’Anjou Vert