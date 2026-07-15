« Bar à son » dégustas’sons (d’environnements sonores) d’ici et d’ailleurs, Musée Courbet, Ornans

Informations pratiques

« Bar à son » dégustas’sons (d’environnements sonores) d’ici et d’ailleurs Samedi 19 septembre, 14h30 Musée Courbet Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Avec Arnaud Barthoulot, animateur naturaliste, Tyto alba s’enforester

Fermez les yeux le temps de quelques dégustas’sons, exquis paysages sonores d’ici et d’ailleurs. Dans le bruissement des feuilles, ça hulule, ça zinzinule, ça coasse… Tout pavillon ouvert, saurez-vous reconnaître quelques-unes de ces incroyables créatures et traduire les langages secrets du fond des bois ?

Musée Courbet 25290 Ornans Ornans 25290 Ornans Doubs Bourgogne-Franche-Comté 03 81 86 22 88 https://musee-courbet.fr/ Maison d’artiste, musée d’arts, le musée départemental Gustave Courbet réunit environ 400 œuvres dont une soixantaine de Gustave Courbet.

Contrepoint aux formats monumentaux et aux œuvres de « scandale » conservés dans les musées nationaux, la collection du musée retrace l’intégralité de la carrière du peintre ornanais, depuis ses débuts comme avec Le pont de Nahin peint vers 1837 alors qu’il n’a que dix-huit ans, jusqu’à son exil en Suisse avec Le Château de Chillon exécuté en 1874.

Avec Arnaud Barthoulot, animateur naturaliste, Tyto alba s’enforester

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