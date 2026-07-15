Exposition : « Réalisme Animal », Musée Courbet, Ornans

Informations pratiques

Exposition : « Réalisme Animal » 18 – 20 septembre Musée Courbet Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Alors que la figuration de l’animal était jugée peu digne d’intérêt en raison de sa faible portée morale, les œuvres d’art animalier furent présentées massivement au Salon de 1848 ; le scrutin des artistes y récompensa les productions de Rosa Bonheur d’une médaille d’Or et le gouvernement lui commanda un grand format : le Labourage nivernais. Ce qui apparaît comme un tournant dans les hiérarchies picturales est révélateur de la place nouvelle accordée à l’animal dans les sociétés humaines.

Aussi véridique et attentionné soit-il à rendre la vie ou l’individualité de la bête, l’artiste animalier imprime toujours un état, un moment du positionnement de l’homme face à la faune.

Au travers de plus de 70 œuvres de nombreux artistes tels Rosa Bonheur, Gustave Courbet, Emmanuel Frémiet ou François Pompon, cette exposition présente ce que nous dit l’art animalier des relations sociales entre l’homme et l’animal au XIXe siècle et se veut révélatrice des grandes préoccupations sociales touchant l’animal dont certaines entrent en résonance avec celles de notre époque, et étonnent quant à leur actualité.

L’exposition bénéficie du soutien exceptionnel de l’établissement public du musée d’Orsay.

Musée Courbet 25290 Ornans Ornans 25290 Ornans Doubs Bourgogne-Franche-Comté 03 81 86 22 88 https://musee-courbet.fr/ Maison d’artiste, musée d’arts, le musée départemental Gustave Courbet réunit environ 400 œuvres dont une soixantaine de Gustave Courbet.

Contrepoint aux formats monumentaux et aux œuvres de « scandale » conservés dans les musées nationaux, la collection du musée retrace l’intégralité de la carrière du peintre ornanais, depuis ses débuts comme avec Le pont de Nahin peint vers 1837 alors qu’il n’a que dix-huit ans, jusqu’à son exil en Suisse avec Le Château de Chillon exécuté en 1874.

Alors que la figuration de l’animal était jugée peu digne d’intérêt en raison de sa faible portée morale, les oeuvres d’art animalier furent présentées massivement au Salon de 1848 ; le scrutin des y…

© Musée Courbet