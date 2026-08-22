Bar des sciences Le nouveau est-il déjà vieux ? Peut-on vraiment être original ? Chamonix-Mont-Blanc

Informations pratiques

Chamonix-Mont-Blanc

Bar des sciences Le nouveau est-il déjà vieux ? Comment naît la nouveauté ?

Parvis de la MJC de Chamonix Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-03 18:45:00

fin : 2026-12-03 22:00:00

Date(s) :

2026-12-03

L’évolution, notre cerveau et nos sociétés créent-ils vraiment du nouveau, ou recombinent-ils simplement l’existant ? Une soirée pour questionner créativité, inventions évolution et ruptures, et tenter de comprendre ce qui fait réellement la nouveauté.

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Parvis de la MJC de Chamonix Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 83 45 81

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English :

Evolution, our brains, and our societies—do they truly create something new, or do they simply recombine what already exists? An evening dedicated to exploring creativity, inventions, evolution, and breakthroughs, and to trying to understand what truly constitutes novelty.

L’événement Bar des sciences Le nouveau est-il déjà vieux ? Comment naît la nouveauté ? Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc