Barbara, du bout des lèvres Rouen
samedi 10 octobre 2026 · Rouen
Informations pratiques
Rouen
Barbara, du bout des lèvres
Place des Arts Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 15:00:00
fin : 2026-10-10 16:15:00
Date(s) :
2026-10-10
Durée 1h15, sans entracte
Benjamin Millepied, chorégraphe iconique, revient sur le chemin de son enfance, bercé par les chansons lumineuses de la Dame en noir.
Pour tous les amateurs de musique, pour tous les écorchés et tous ceux qui savent rêver, Barbara est un prénom qui sonne comme une caresse.
Le réconfort d’une voix qui sait chanter l’amour et le drame, le deuil et le souffle passionné de la vie. Sur une sélection toute personnelle qui présente des titres éternels et quelques découvertes, Benjamin Millepied a tissé une fresque des corps, entre apparitions et disparitions, nostalgie et douceur, dans un espace immaculé aux drapés baignés de lumière.
Les chansons de Barbara, leurs valses délicates et leur pudeur sublime y deviennent la partition d’une plus belle histoire d’amour…
– Introduction à l’œuvre, 1h avant le spectacle .
Place des Arts Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 98 74 78 billetterie@oonr.fr
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English : Barbara, du bout des lèvres
L’événement Barbara, du bout des lèvres Rouen a été mis à jour le 2026-07-13 par Seine-Maritime Attractivité
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