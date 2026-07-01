Barbara Hannigan | Bertrand Chamayou, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Barbara Hannigan | Bertrand Chamayou Samedi 10 avril 2027, 20h00 Auditorium de Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-10T20:00:00+02:00 – 2027-04-10T21:15:00+02:00

Fin : 2027-04-10T20:00:00+02:00 – 2027-04-10T21:15:00+02:00

Voix | Piano

Ce duo complice ne saurait se résumer à un simple binôme soliste-accompagnateur. L’amitié de ces artistes, nourrie par un amour commun pour la musique du XXe siècle, s’exprime dans un programme poétique, où trônent les étonnants Chants de Terre et de Ciel. Un cycle de mélodies à la croisée du surréalisme et de la confidence intime, en partie inspiré à Messiaen par la naissance de son fils, et éclairé par la finesse du jeu de Bertrand Chamayou. Le spectaculaire cycle de chansons Jumalattaret permet de découvrir tout le panache de Barbara Hannigan.

Programme

Olivier Messiaen,Chants de Terre et de Ciel

Alexandre Scriabine,Poème-nocturne op. 61 – Vers la flamme op. 72

John Zorn,Jumalattaret

En savoir plus

Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/697941-barbara-hannigan-bertrand-chamayou »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/voix-piano-barbara-hannigan-bertrand-chamayou-87871 »}]

Une programmation Opéra National de Bordeaux Voix