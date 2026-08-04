BARBARA HANNIGAN / BERTRAND CHAMAYOU HALLE AUX GRAINS Toulouse
jeudi 17 décembre 2026 · HALLE AUX GRAINS · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
BARBARA HANNIGAN / BERTRAND CHAMAYOU
HALLE AUX GRAINS 1 Place Dupuy Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 68 EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-17 20:00:00
fin : 2026-12-17 22:00:00
Date(s) :
2026-12-17
D’abord réputée comme l’une des artistes vocales les plus captivantes, Barbara Hannigan a bâti une solide carrière de cheffe d’orchestre où sa battue bénéficie de son expressivité très habitée.
La Canadienne allie ses deux talents dans ce programme qui annonce déjà la folie des fêtes. Le Festin de l’araignée tisse une toile musicale pleine de fantaisie, qui s’épanouit avec la vivacité du Concerto en sol de Ravel. L’exubérance atteint son apogée avec deux œuvres d’Offenbach et Gershwin créées respectivement sur les scènes de Paris et New York, avec une popularité jamais démentie. L’Orchestre du Capitole a toujours plaisir à convier le pianiste toulousain Bertrand Chamayou, particulièrement brillant dans le répertoire de Ravel, et complice de longue date de Barbara Hannigan avec qui il s’est souvent produit en récital. 5 .
HALLE AUX GRAINS 1 Place Dupuy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie
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English :
First recognized as one of the most captivating vocalists, Barbara Hannigan has built a solid career as a conductor, where her conducting style benefits from her characteristic expressiveness.
L’événement BARBARA HANNIGAN / BERTRAND CHAMAYOU Toulouse a été mis à jour le 2026-07-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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