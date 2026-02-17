BARBARA, MA PLUS BELLE HISTOIRE D’AMOUR LE BAL BLOMET Paris
BARBARA, MA PLUS BELLE HISTOIRE D’AMOUR LE BAL BLOMET Paris vendredi 24 avril 2026.
« Nous sommes en novembre 1963. Dans sa loge du théâtre des Capucines, Barbara griffonne sur un bout de papier les dernières paroles d’une chanson. Tremblante, toute de noir vêtue, la jeune femme de 33 ans entre en scène. Malgré l’émotion, la chanteuse s’élance et parvient au bout de ce texte qu’elle a mis quatre ans à écrire. Le public est bouleversé. Les dirigeants des maisons de disques sont conquis. La carrière de Barbara commence. La chanson s’appelle Nantes.
Barbara chante les amours malheureuses, les rendez-vous manqués, les fantômes du passé. On la trouve étrange et mystérieuse, cette «longue dame brune», comme certains la décrivent, avec son allure de tragédienne. Pourtant, le succès est immense. Elle est devenue une icône. »
Albane Carrère et l’Ensemble Contraste s’approprient les plus belles chansons de Barbara avec l’élégance des musiciens classiques, grâce à des arrangements originaux. Se mêlent à la voix, un accordéon, un piano, un alto et une contrebasse.
Albane Carrère et l’Ensemble Contraste s’approprient les plus belles chansons de Barbara avec l’élégance des musiciens classiques, grâce à des arrangements originaux.
Le vendredi 24 avril 2026
de 20h00 à 22h00
payant Tarif Normal : 25 EUR
Tarif Réduit : 20 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-24T23:00:00+02:00
fin : 2026-04-25T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-24T20:00:00+02:00_2026-04-24T22:00:00+02:00
LE BAL BLOMET 33 Rue Blomet 75015 Le Bal Blomet est une scène parisienne multiculturelle située près de Montparnasse dans le 15e arrondissement. Il propose des concerts de jazz et de musique classique, des spectacles musicaux et des événements culturels.
Un temps menacée de disparition, cette adresse mythique depuis 1924 – le Bal Blomet est le plus ancien club de jazz d’Europe en activité – a rouvert sous son nom d’origine après une réhabilitation audacieuse et respectueuse de son histoire. Son cadre chaleureux, fusion des speakeasies new-yorkais et du Montparnasse des années folles, entraîne le public et les artistes sur les pas des grandes figures qui l’ont fréquenté, recréant un lieu magique d’émotions, de partage et de fête.
Le nouveau Bal Blomet accueille 250 spectateurs en places assises. Le grand bar situé dans la salle de spectacle permet de profiter du concert en prenant un verre ou une assiette légère. Il est également possible de se restaurer avant ou après la représentation au Café du Bal.Paris
Métro -> 12 : Volontaires (Paris) (207m)
Bus -> 397089 : Volontaires – Lecourbe (Paris) (146m)
Vélib -> Volontaire – Lecourbe (91.27m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo
Afficher la carte du lieu LE BAL BLOMET et trouvez le meilleur itinéraire