Le Comedy Kloube Maison de la Conversation Paris

Si vous pensez savoir à quoi ressemble une soirée de stand-up… venez voir celle-ci.

Pour la saison 1 du Comedy Kloube, Shirley Souagnon réunit 4 humoristes à ne pas manquer. Pas des passages interchangeables, mais des artistes choisis pour leur singularité. Pendant deux mois, ils se retrouvent sur scène pour proposer du nouveau, prendre des risques et surprendre le public.

Avec Mercutio, Romain Harel, Emilie Kitty et Philippe Nauze.

Du stand-up qui s’autorise à sortir de ses codes.

Du stand-up qui s’autorise à sortir de ses codes.

Le vendredi 24 avril 2026

de 19h30 à 20h45

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-24T22:30:00+02:00

fin : 2026-04-24T23:45:00+02:00

Date(s) : 2026-04-24T19:30:00+02:00_2026-04-24T20:45:00+02:00

Maison de la Conversation 10, rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/le-comedy-kloube-tickets-1986977512227?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org



Afficher la carte du lieu Maison de la Conversation et trouvez le meilleur itinéraire

