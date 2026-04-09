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Le Comedy Kloube Maison de la Conversation Paris

Le Comedy Kloube Maison de la Conversation Paris

Le Comedy Kloube Maison de la Conversation Paris vendredi 24 avril 2026.

Lieu : Maison de la Conversation

Adresse : 10, rue Maurice Grimaud

Ville : 75018 Paris

Département : Paris

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : vendredi 24 avril 2026

Tarif : <p></p>

Si vous pensez savoir à quoi ressemble une soirée de stand-up… venez voir celle-ci.

Pour la saison 1 du Comedy Kloube, Shirley Souagnon réunit 4 humoristes à ne pas manquer. Pas des passages interchangeables, mais des artistes choisis pour leur singularité. Pendant deux mois, ils se retrouvent sur scène pour proposer du nouveau, prendre des risques et surprendre le public.

Avec Mercutio, Romain Harel, Emilie Kitty et Philippe Nauze.

Du stand-up qui s’autorise à sortir de ses codes.

Du stand-up qui s’autorise à sortir de ses codes.
Le vendredi 24 avril 2026
de 19h30 à 20h45
gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-24T22:30:00+02:00
fin : 2026-04-24T23:45:00+02:00
Date(s) : 2026-04-24T19:30:00+02:00_2026-04-24T20:45:00+02:00

Maison de la Conversation 10, rue Maurice Grimaud  75018 Paris
https://www.eventbrite.fr/e/le-comedy-kloube-tickets-1986977512227?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org


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