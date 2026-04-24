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BARBARA PAR NOËMI WAYSFELD (FESTIVAL DE TOULOUSE) AUDITORIUM SAINT PIERRE DES CUISINES Toulouse

BARBARA PAR NOËMI WAYSFELD (FESTIVAL DE TOULOUSE) AUDITORIUM SAINT PIERRE DES CUISINES Toulouse jeudi 9 juillet 2026.

Lieu : AUDITORIUM SAINT PIERRE DES CUISINES

Adresse : 12 Place Saint-Pierre

Ville : 31000 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : Tarif enfant

Toulouse

BARBARA PAR NOËMI WAYSFELD (FESTIVAL DE TOULOUSE)

AUDITORIUM SAINT PIERRE DES CUISINES 12 Place Saint-Pierre Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 21:00:00
fin : 2026-07-09 22:30:00

Date(s) :
2026-07-09

Noëmi Waysfeld à l’Auditorium Saint-Pierre-des-Cuisines
Rendre hommage à la chanteuse de minuit ? Voilà ce qui relève probablement du défi ou de l’impossible pour ceux qui ont eu la chance d’entendre Barbara sur scène. C’était sans compter avec Noëmi Waysfeld !

Accompagnée des deux grands musiciens de jazz Leila Soldevila et Guillaume de Chassy, Noëmi Waysfeld invite à un rendez-vous, comme la promesse d’une belle histoire d’amour.

Avec Noëmi Waysfeld (chant), Guillaume de Chassy (piano) et Leila Soldevila (contrebasse).   .

AUDITORIUM SAINT PIERRE DES CUISINES 12 Place Saint-Pierre Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

Noëmi Waysfeld at the Auditorium Saint-Pierre-des-Cuisines

L’événement BARBARA PAR NOËMI WAYSFELD (FESTIVAL DE TOULOUSE) Toulouse a été mis à jour le 2026-04-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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