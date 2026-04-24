BARBARA PAR NOËMI WAYSFELD (FESTIVAL DE TOULOUSE) AUDITORIUM SAINT PIERRE DES CUISINES Toulouse
BARBARA PAR NOËMI WAYSFELD (FESTIVAL DE TOULOUSE) AUDITORIUM SAINT PIERRE DES CUISINES Toulouse jeudi 9 juillet 2026.
Toulouse
BARBARA PAR NOËMI WAYSFELD (FESTIVAL DE TOULOUSE)
AUDITORIUM SAINT PIERRE DES CUISINES 12 Place Saint-Pierre Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 21:00:00
fin : 2026-07-09 22:30:00
Date(s) :
2026-07-09
Noëmi Waysfeld à l’Auditorium Saint-Pierre-des-Cuisines
Rendre hommage à la chanteuse de minuit ? Voilà ce qui relève probablement du défi ou de l’impossible pour ceux qui ont eu la chance d’entendre Barbara sur scène. C’était sans compter avec Noëmi Waysfeld !
Accompagnée des deux grands musiciens de jazz Leila Soldevila et Guillaume de Chassy, Noëmi Waysfeld invite à un rendez-vous, comme la promesse d’une belle histoire d’amour.
Avec Noëmi Waysfeld (chant), Guillaume de Chassy (piano) et Leila Soldevila (contrebasse). .
AUDITORIUM SAINT PIERRE DES CUISINES 12 Place Saint-Pierre Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Noëmi Waysfeld at the Auditorium Saint-Pierre-des-Cuisines
L’événement BARBARA PAR NOËMI WAYSFELD (FESTIVAL DE TOULOUSE) Toulouse a été mis à jour le 2026-04-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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