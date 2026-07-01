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AGENDA · Barbaste

Barbaste en fêtes Rue du Gué Barbaste

vendredi 17 juillet 2026 · Rue du Gué · Barbaste

Barbaste en fêtes Rue du Gué Barbaste

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Rue du Gué
Adresse
Pré du curé
Ville
47230 Barbaste
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Barbaste

Barbaste en fêtes

Rue du Gué Pré du curé Barbaste Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:00:00
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-17

Comme chaque année, les fêtes de Barbaste reviennent au pré du curé !
Vendredi 17 juillet

19h Ouverture officielle des fêtes au Pré du Curé
Remise des clés de la ville
Apéritif offert par la municipalité
Buvette et fête foraine
Restauration sur place tapas et frites
Soirée animée par AlexLerisSysteme

Samedi 18 juillet

15h Concours de belote (6 € par personne, café gourmand offert)
Stand de maquillage Tand’M
Repas du soir sur réservation (17 € adulte / 8 € enfant de moins de 12 ans)
Buvette et fête foraine
Soirée animée par AlexLerisSysteme

Dimanche 19 juillet

13h30 Concours de pétanque en doublette (5 € par personne, inscriptions sur place)
Repas du soir sans réservation (grillades et frites)
Stand de maquillage Tand’M
Buvette et fête foraine
21h Retransmission de la finale de la Coupe du Monde
Soirée animée par AlexLerisSysteme
22h30 Feu d’artifice tiré par Brézac   .

Rue du Gué Pré du curé Barbaste 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 12 09 90  barbasteenfetes@gmail.com

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English : Barbaste en fêtes

L’événement Barbaste en fêtes Barbaste a été mis à jour le 2026-07-04 par OT de l’Albret

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