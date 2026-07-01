Barbaste en fêtes Rue du Gué Barbaste

Informations pratiques

Barbaste

Barbaste en fêtes

Rue du Gué Pré du curé Barbaste Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 19:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-17

Comme chaque année, les fêtes de Barbaste reviennent au pré du curé !

Vendredi 17 juillet

19h Ouverture officielle des fêtes au Pré du Curé

Remise des clés de la ville

Apéritif offert par la municipalité

Buvette et fête foraine

Restauration sur place tapas et frites

Soirée animée par AlexLerisSysteme

Samedi 18 juillet

15h Concours de belote (6 € par personne, café gourmand offert)

Stand de maquillage Tand’M

Repas du soir sur réservation (17 € adulte / 8 € enfant de moins de 12 ans)

Buvette et fête foraine

Soirée animée par AlexLerisSysteme

Dimanche 19 juillet

13h30 Concours de pétanque en doublette (5 € par personne, inscriptions sur place)

Repas du soir sans réservation (grillades et frites)

Stand de maquillage Tand’M

Buvette et fête foraine

21h Retransmission de la finale de la Coupe du Monde

Soirée animée par AlexLerisSysteme

22h30 Feu d’artifice tiré par Brézac .

Rue du Gué Pré du curé Barbaste 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 12 09 90 barbasteenfetes@gmail.com

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English : Barbaste en fêtes

L’événement Barbaste en fêtes Barbaste a été mis à jour le 2026-07-04 par OT de l’Albret