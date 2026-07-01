Barbaste en fêtes Rue du Gué Barbaste
vendredi 17 juillet 2026 · Rue du Gué · Barbaste
Informations pratiques
Barbaste
Barbaste en fêtes
Rue du Gué Pré du curé Barbaste Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-17
Comme chaque année, les fêtes de Barbaste reviennent au pré du curé !
Vendredi 17 juillet
19h Ouverture officielle des fêtes au Pré du Curé
Remise des clés de la ville
Apéritif offert par la municipalité
Buvette et fête foraine
Restauration sur place tapas et frites
Soirée animée par AlexLerisSysteme
Samedi 18 juillet
15h Concours de belote (6 € par personne, café gourmand offert)
Stand de maquillage Tand’M
Repas du soir sur réservation (17 € adulte / 8 € enfant de moins de 12 ans)
Buvette et fête foraine
Soirée animée par AlexLerisSysteme
Dimanche 19 juillet
13h30 Concours de pétanque en doublette (5 € par personne, inscriptions sur place)
Repas du soir sans réservation (grillades et frites)
Stand de maquillage Tand’M
Buvette et fête foraine
21h Retransmission de la finale de la Coupe du Monde
Soirée animée par AlexLerisSysteme
22h30 Feu d’artifice tiré par Brézac .
Rue du Gué Pré du curé Barbaste 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 12 09 90 barbasteenfetes@gmail.com
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English : Barbaste en fêtes
L’événement Barbaste en fêtes Barbaste a été mis à jour le 2026-07-04 par OT de l’Albret
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