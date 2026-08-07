Barbecue-concert au jardin pour la Paix par rue St-Augustin, au pied de la citadelle Bitche

Informations pratiques

Bitche

Barbecue-concert au jardin pour la Paix

par rue St-Augustin, au pied de la citadelle Rue Bombelles Bitche Moselle

Tarif : – – EUR

16

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-07 19:00:00

fin : 2026-08-07 23:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Le jardin pour la Paix est souvent décrit comme un lieu où l’on flâne, seul ou à deux, dans la quiétude d’une journée ensoleillée. Le silence n’y serait interrompu que par le bruissement des feuilles et le chant des oiseaux. Cela n’est pourtant plus si vrai puisqu’on y profite aussi de l’isolement qu’offre le jardin pour ouvrir la fête et vibrer au rythme de la musique !

Pour rompre la monotonie, place au crépitement du feu et aux vapeurs épicées du barbecue. En attendant l’arrivée du musicien, la grande terrasse de l’Accueillet’ vous accueillera pour partager un moment chaleureux. Peut-être préférerez-vous vous perdre dans le jardin et y apprécier la fraîcheur de la nuit tombante ? Le jardin reste ouvert jusqu’aux environs de 23h aux tarifs ordinaires.

Le concert sera assuré par Nitcho Reinhardt.

Bercé depuis son enfance par la musique de son idole Django Reinhardt, c’est à l’âge de 15 ans que Nitcho décide de jouer de la guitare. Autodidacte, il dépasse cet héritage et trace sa propre voie entre tradition et approche moderne du jazz swing. Grâce à ses compositions, il exprime toute sa sensibilité et sa finesse, dans un esprit de liberté et de sincérité qui le caractérise.Tout public

16 .

par rue St-Augustin, au pied de la citadelle Rue Bombelles Bitche 57230 Moselle Grand Est +33 3 87 96 00 13

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English :

The Garden for Peace is often described as a place where one can stroll, alone or as a couple, in the tranquility of a sunny day. The silence there is broken only by the rustling of leaves and the singing of birds. However, that’s no longer entirely true, since people now also take advantage of the garden’s seclusion to kick off the party and dance to the beat of the music!

To break the monotony, let the crackling fire and the aromatic smoke from the barbecue take center stage. While waiting for the musician to arrive, the large terrace at L’Accueillet will welcome you to share a warm moment. Or perhaps you’d prefer to wander through the garden and enjoy the coolness of the falling night? The garden remains open until around 11 p.m. at regular rates.

The concert will feature Nitcho Reinhardt.

Inspired since childhood by the music of his idol, Django Reinhardt, Nitcho decided to take up the guitar at the age of 15. Self-taught, he goes beyond this legacy and carves his own path between tradition and a modern approach to swing jazz. Through his compositions, he expresses his sensitivity and finesse in a spirit of freedom and sincerity that defines him.

L’événement Barbecue-concert au jardin pour la Paix Bitche a été mis à jour le 2026-08-04 par COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS DE BITCHE