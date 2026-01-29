Barbouille et La La La Espace Noriac Limoges

Barbouille et La La La

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22 2026-05-23

Au fond du jardin de grand-père se cache un petit cabanon, poussiéreux et lumineux, surtout rempli de surprises. Mona et Lisa s’y glissent et se laissent emporter par une farandole de notes et un tourbillon de couleurs. Dans ce spectacle musical, Nathalie et Marine invitent petits et grands à un voyage sonore et visuel mêlant chant classique et peinture, incarnant deux fillettes curieuses et malicieuses, émerveillées par la beauté des œuvres qu’elles découvrent. .

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 01 66 63 littlemomesfestival@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Barbouille et La La La

L’événement Barbouille et La La La Limoges a été mis à jour le 2026-02-02 par OT Limoges Métropole