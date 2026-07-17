Barèges, ses thermes, son funiculaire et sa relation privilégiée avec l’armée depuis la venue de madame de Maintenon et du Duc du Maine en 1675, Thermes de Bareges, Barèges

Informations pratiques

Barèges, ses thermes, son funiculaire et sa relation privilégiée avec l’armée depuis la venue de madame de Maintenon et du Duc du Maine en 1675 Dimanche 20 septembre, 14h00 Thermes de Bareges Hautes-Pyrénées

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir un village unique, aux origines d’un tourisme quatre saisons pensé dès le XVIIe siècle. Thermalisme, ski, randonnée et patrimoine industriel composent un voyage dans le passé, permettant de mieux comprendre l’évolution économique et climatique de nos montagnes pyrénéennes.

Si l’idéal du pyrénéisme, comme l’écrivait Henri Beraldi dans « Cent ans aux Pyrénées », est de savoir à la fois ascensionner, écrire et sentir, alors Barèges fait partie de ces villages où l’histoire de nos montagnes prend tout son sens.

Thermes de Bareges Rue Ramond, 65120 Bareges Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie 0562926802 https://www.thermes-bareges.com/ Les thermes de Barèges ont été crées au 19 siècle à l’époque de Napoléon 3. Sa nef intérieure de 47 m et d’une hauteur sous voute de 9 m a été construite entre 1861 et 1864 par Les ingénieurs Jules François et Henri Peslin en sont les maître d’œuvre associés à l’architecte Jules Normand Parking devant l’armée et au centre du village, ligne Lio

Venez découvrir un village unique aux origines d’un tourisme 4 saisons pensé dès le 17 ième siècle…Thermalisme, ski, randonnée, patrimoine industriel….un retour vers le passé permettant de mieux…

©Louis Céran Lemnonier 1841