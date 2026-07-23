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Barock Today Bibliothèque musicale Lagrange-Fleuret Paris

vendredi 13 novembre 2026 · Bibliothèque musicale Lagrange-Fleuret · Paris

Barock Today Bibliothèque musicale Lagrange-Fleuret Paris

Informations pratiques

Début
vendredi 13 novembre 2026
Fin
vendredi 13 novembre 2026
Lieu
Bibliothèque musicale Lagrange-Fleuret
Adresse
11 bis rue de Vézelay
Ville
75008 Paris
Département
Paris
Tarif
<p></p>

Concert-créations pour instruments anciens

Œuvres des classes de composition
Par les élèves du département de musiques anciennes et pratiques historiques

En partenariat avec la Bibliothèque Lagrange-Fleuret (Fondation Royaumont)
Le vendredi 13 novembre 2026
de 12h30 à 14h00
payant

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-13T13:30:00+01:00
fin : 2026-11-13T15:00:00+01:00
Date(s) : 2026-11-13T12:30:00+02:00_2026-11-13T14:00:00+02:00

Bibliothèque musicale Lagrange-Fleuret 11 bis rue de Vézelay  75008 Paris
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