Barock Today Bibliothèque musicale Lagrange-Fleuret Paris

Informations pratiques

Concert-créations pour instruments anciens

Œuvres des classes de composition

Par les élèves du département de musiques anciennes et pratiques historiques

En partenariat avec la Bibliothèque Lagrange-Fleuret (Fondation Royaumont)

Le vendredi 13 novembre 2026

de 12h30 à 14h00

payant

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-13T13:30:00+01:00

fin : 2026-11-13T15:00:00+01:00

Date(s) : 2026-11-13T12:30:00+02:00_2026-11-13T14:00:00+02:00

Bibliothèque musicale Lagrange-Fleuret 11 bis rue de Vézelay 75008 Paris

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