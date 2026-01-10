Barrage Barrage, La Guinguette de Tours – La plage, Tours

Informations pratiques

Barrage Barrage Dimanche 30 août, 19h00 La Guinguette de Tours – La plage Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-30T19:00:00+02:00 – 2026-08-30T20:00:00+02:00

Fin : 2026-08-30T19:00:00+02:00 – 2026-08-30T20:00:00+02:00

Ce sont les histoires croisées de plusieurs personnages, aux alentours d’un barrage. L’histoire de plusieurs truites, et quelques perches qui nagent au fond d’un lac artificiel, et d’oiseaux qui nous font traverser l’océan, et le temps.

On s’attend à un thriller bien construit, quand, au fur et à mesure, on est plongé·e dans les questionnements et les bouillonnements de cell·eux qui racontent. Comment construire un spectacle aujourd’hui, en tant qu’observateur·ices de nos propres dérives ? Voici l’une des grandes questions qui anime ce collectif, qui tire un fil tendu, sur lequel perlent les gouttes des luttes passées et futures, entre le début et la fin du récit ; entre les bases solides d’une histoire qui se raconte, et la déconstruction onirique d’un univers en chute.

Le collectif Projet D nous livre un spectacle poétique et musical, où les marionnettistes, à la fois effacé·es et pourtant très présent·es ; en ombres nécessaires, oeuvrent avec précision et fluidité.

La Guinguette de Tours – La plage 1 Quai de Portillon, 37100 Tours Tours 37100 Tours Centre Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « diffusion@projetd.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0663828344 »}]

Collectif Projet D