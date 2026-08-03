BARRIÈRE DE PARIS (JOURNÉES DU PATRIMOINE) MÉTRO BARRIÈRE DE PARIS Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

BARRIÈRE DE PARIS (JOURNÉES DU PATRIMOINE)

MÉTRO BARRIÈRE DE PARIS Avenue des États-Unis Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 16:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Pour les curieux et passionnés d’histoire, les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion de (re)découvrir la richesse du patrimoine toulousain.

Déambulez dans les quartiers Barrière de Paris et La Vache lors d’une balade commentée, rythmée par des souvenirs audio et des témoignages d’habitantes et d’habitants du quartier.

Découvrez des images d’archives, des anecdotes historiques, et laissez-vous conter l’histoire autrement !

Retrouvez le détail de la programmation et les horaires sur le site officiel des Journées Européennes du Patrimoine. .

MÉTRO BARRIÈRE DE PARIS Avenue des États-Unis Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie unoeilsurmaville@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The European Heritage Days are an opportunity for the curious and history-loving to (re)discover Toulouse’s rich heritage.

L’événement BARRIÈRE DE PARIS (JOURNÉES DU PATRIMOINE) Toulouse a été mis à jour le 2026-07-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE