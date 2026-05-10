Bartholdi et le Lion, dans les pas de Jeanne, Belfort Tourisme, Belfort
dimanche 20 septembre 2026 · Belfort Tourisme · Belfort
Informations pratiques
Bartholdi et le Lion, dans les pas de Jeanne Dimanche 20 septembre, 10h00 Belfort Tourisme Territoire de Belfort
À partir de 8 ans | Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Vivez l’épopée belfortaine de Bartholdi, sculpteur à la renommée mondiale, en suivant les pas de votre guide qui incarne Jeanne, l’épouse de Frédéric. Pendant la visite, Jeanne sculptera la mémoire de son mari, ses projets et mésaventures. Revivez ces moments à travers une expérience hors du temps, instructive et vivante.
Belfort Tourisme 2 place de l’Arsenal, 90000 Belfort Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « http://www.helloasso.com/associations/belfort-tourisme »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 84 55 90 90 »}]
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© ADTB
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