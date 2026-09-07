« Bas les mains », Grange de la ferme Dupire- 80, rue Yves Decugis (métro Triolo), Villeneuve-d’Ascq
dimanche 4 octobre 2026 · Grange de la ferme Dupire- 80, rue Yves Decugis (métro Triolo) · Villeneuve-d'Ascq
Informations pratiques
« Bas les mains » Dimanche 4 octobre, 16h30 Grange de la ferme Dupire- 80, rue Yves Decugis (métro Triolo) Nord
10/5 € Abonnements à tarifs dégressifs
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-04T16:30:00+02:00 – 2026-10-04T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-04T16:30:00+02:00 – 2026-10-04T17:00:00+02:00
*Création, mise en scène, mise en place et marionnettiste Mrs Alexis Frenette dit Alex, mise en musique par Florian Martin dit Flow (Accordéoniste) suivi de Sylvain Girod Dis le baron (Clarinettiste) et enfin de Mélodie dit Mélo ( Flûte traversière), le spectacle tout public de marionnette musicale plein d’humour dure 40 minutes.
Spectacle annulé…raison de santé
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Spectacle annulé…raison de santé Théâtre
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