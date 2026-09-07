« Bas les mains », Grange de la ferme Dupire- 80, rue Yves Decugis (métro Triolo), Villeneuve-d’Ascq

dimanche 4 octobre 2026 · Grange de la ferme Dupire- 80, rue Yves Decugis (métro Triolo) · Villeneuve-d'Ascq

Informations pratiques

« Bas les mains » Dimanche 4 octobre, 16h30 Grange de la ferme Dupire- 80, rue Yves Decugis (métro Triolo) Nord

10/5 € Abonnements à tarifs dégressifs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-04T16:30:00+02:00 – 2026-10-04T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-04T16:30:00+02:00 – 2026-10-04T17:00:00+02:00

*Création, mise en scène, mise en place et marionnettiste Mrs Alexis Frenette dit Alex, mise en musique par Florian Martin dit Flow (Accordéoniste) suivi de Sylvain Girod Dis le baron (Clarinettiste) et enfin de Mélodie dit Mélo ( Flûte traversière), le spectacle tout public de marionnette musicale plein d’humour dure 40 minutes.

Spectacle annulé…raison de santé

Grange de la ferme Dupire- 80, rue Yves Decugis (métro Triolo) 59650-Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 09 64 12 87 32 »}, {« type »: « email », « value »: « letheatredacote@wanadoo.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.letheatredacote.net »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/theatre-d-a-cote »}]

Spectacle annulé…raison de santé Théâtre