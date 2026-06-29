Base de loisirs sportifs Georges Carpentier Centre sportif Georges Carpentier PARIS

Découvrez les activités proposées :

Remise en forme et fitness : mardi, jeudi, samedi et dimanche

Tournoi sportif ou initiation (discipline différente chaque jour)

Activités en accès libre:

Badminton

Baby Foot

Basketball

Football

Homeball

Mini-tennis

Structure gonflable

Tennis de table

Tir à l’arc

Trampoline

Cette année, le centre sportif Carpentier ne proposera pas de bassin pour la baignade estivale ; toutefois, l’ensemble des activités estivales est maintenu.

Du samedi 04 juillet 2026 au dimanche 23 août 2026 :

samedi, dimanche

de 14h00 à 18h00

samedi, dimanche

de 10h00 à 12h30

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h00 à 21h00

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 12h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-04T13:00:00+02:00

fin : 2026-08-23T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-04T10:00:00+02:00_2026-07-04T12:30:00+02:00;2026-07-04T14:00:00+02:00_2026-07-04T18:00:00+02:00;2026-07-05T10:00:00+02:00_2026-07-05T12:30:00+02:00;2026-07-05T14:00:00+02:00_2026-07-05T18:00:00+02:00;2026-07-06T10:00:00+02:00_2026-07-06T12:30:00+02:00;2026-07-06T14:00:00+02:00_2026-07-06T21:00:00+02:00;2026-07-07T10:00:00+02:00_2026-07-07T12:30:00+02:00;2026-07-07T14:00:00+02:00_2026-07-07T21:00:00+02:00;2026-07-08T10:00:00+02:00_2026-07-08T12:30:00+02:00;2026-07-08T14:00:00+02:00_2026-07-08T21:00:00+02:00;2026-07-09T10:00:00+02:00_2026-07-09T12:30:00+02:00;2026-07-09T14:00:00+02:00_2026-07-09T21:00:00+02:00;2026-07-10T10:00:00+02:00_2026-07-10T12:30:00+02:00;2026-07-10T14:00:00+02:00_2026-07-10T21:00:00+02:00;2026-07-11T10:00:00+02:00_2026-07-11T12:30:00+02:00;2026-07-11T14:00:00+02:00_2026-07-11T18:00:00+02:00;2026-07-12T10:00:00+02:00_2026-07-12T12:30:00+02:00;2026-07-12T14:00:00+02:00_2026-07-12T18:00:00+02:00;2026-07-13T10:00:00+02:00_2026-07-13T12:30:00+02:00;2026-07-13T14:00:00+02:00_2026-07-13T21:00:00+02:00;2026-07-14T10:00:00+02:00_2026-07-14T12:30:00+02:00;2026-07-14T14:00:00+02:00_2026-07-14T21:00:00+02:00;2026-07-15T10:00:00+02:00_2026-07-15T12:30:00+02:00;2026-07-15T14:00:00+02:00_2026-07-15T21:00:00+02:00;2026-07-16T10:00:00+02:00_2026-07-16T12:30:00+02:00;2026-07-16T14:00:00+02:00_2026-07-16T21:00:00+02:00;2026-07-17T10:00:00+02:00_2026-07-17T12:30:00+02:00;2026-07-17T14:00:00+02:00_2026-07-17T21:00:00+02:00;2026-07-18T10:00:00+02:00_2026-07-18T12:30:00+02:00;2026-07-18T14:00:00+02:00_2026-07-18T18:00:00+02:00;2026-07-19T10:00:00+02:00_2026-07-19T12:30:00+02:00;2026-07-19T14:00:00+02:00_2026-07-19T18:00:00+02:00;2026-07-20T10:00:00+02:00_2026-07-20T12:30:00+02:00;2026-07-20T14:00:00+02:00_2026-07-20T21:00:00+02:00;2026-07-21T10:00:00+02:00_2026-07-21T12:30:00+02:00;2026-07-21T14:00:00+02:00_2026-07-21T21:00:00+02:00;2026-07-22T10:00:00+02:00_2026-07-22T12:30:00+02:00;2026-07-22T14:00:00+02:00_2026-07-22T21:00:00+02:00;2026-07-23T10:00:00+02:00_2026-07-23T12:30:00+02:00;2026-07-23T14:00:00+02:00_2026-07-23T21:00:00+02:00;2026-07-24T10:00:00+02:00_2026-07-24T12:30:00+02:00;2026-07-24T14:00:00+02:00_2026-07-24T21:00:00+02:00;2026-07-25T10:00:00+02:00_2026-07-25T12:30:00+02:00;2026-07-25T14:00:00+02:00_2026-07-25T18:00:00+02:00;2026-07-26T10:00:00+02:00_2026-07-26T12:30:00+02:00;2026-07-26T14:00:00+02:00_2026-07-26T18:00:00+02:00;2026-07-27T10:00:00+02:00_2026-07-27T12:30:00+02:00;2026-07-27T14:00:00+02:00_2026-07-27T21:00:00+02:00;2026-07-28T10:00:00+02:00_2026-07-28T12:30:00+02:00;2026-07-28T14:00:00+02:00_2026-07-28T21:00:00+02:00;2026-07-29T10:00:00+02:00_2026-07-29T12:30:00+02:00;2026-07-29T14:00:00+02:00_2026-07-29T21:00:00+02:00;2026-07-30T10:00:00+02:00_2026-07-30T12:30:00+02:00;2026-07-30T14:00:00+02:00_2026-07-30T21:00:00+02:00;2026-07-31T10:00:00+02:00_2026-07-31T12:30:00+02:00;2026-07-31T14:00:00+02:00_2026-07-31T21:00:00+02:00;2026-08-01T10:00:00+02:00_2026-08-01T12:30:00+02:00;2026-08-01T14:00:00+02:00_2026-08-01T18:00:00+02:00;2026-08-02T10:00:00+02:00_2026-08-02T12:30:00+02:00;2026-08-02T14:00:00+02:00_2026-08-02T18:00:00+02:00;2026-08-03T10:00:00+02:00_2026-08-03T12:30:00+02:00;2026-08-03T14:00:00+02:00_2026-08-03T21:00:00+02:00;2026-08-04T10:00:00+02:00_2026-08-04T12:30:00+02:00;2026-08-04T14:00:00+02:00_2026-08-04T21:00:00+02:00;2026-08-05T10:00:00+02:00_2026-08-05T12:30:00+02:00;2026-08-05T14:00:00+02:00_2026-08-05T21:00:00+02:00;2026-08-06T10:00:00+02:00_2026-08-06T12:30:00+02:00;2026-08-06T14:00:00+02:00_2026-08-06T21:00:00+02:00;2026-08-07T10:00:00+02:00_2026-08-07T12:30:00+02:00;2026-08-07T14:00:00+02:00_2026-08-07T21:00:00+02:00;2026-08-08T10:00:00+02:00_2026-08-08T12:30:00+02:00;2026-08-08T14:00:00+02:00_2026-08-08T18:00:00+02:00;2026-08-09T10:00:00+02:00_2026-08-09T12:30:00+02:00;2026-08-09T14:00:00+02:00_2026-08-09T18:00:00+02:00;2026-08-10T10:00:00+02:00_2026-08-10T12:30:00+02:00;2026-08-10T14:00:00+02:00_2026-08-10T21:00:00+02:00;2026-08-11T10:00:00+02:00_2026-08-11T12:30:00+02:00;2026-08-11T14:00:00+02:00_2026-08-11T21:00:00+02:00;2026-08-12T10:00:00+02:00_2026-08-12T12:30:00+02:00;2026-08-12T14:00:00+02:00_2026-08-12T21:00:00+02:00;2026-08-13T10:00:00+02:00_2026-08-13T12:30:00+02:00;2026-08-13T14:00:00+02:00_2026-08-13T21:00:00+02:00;2026-08-14T10:00:00+02:00_2026-08-14T12:30:00+02:00;2026-08-14T14:00:00+02:00_2026-08-14T21:00:00+02:00;2026-08-15T10:00:00+02:00_2026-08-15T12:30:00+02:00;2026-08-15T14:00:00+02:00_2026-08-15T18:00:00+02:00;2026-08-16T10:00:00+02:00_2026-08-16T12:30:00+02:00;2026-08-16T14:00:00+02:00_2026-08-16T18:00:00+02:00;2026-08-17T10:00:00+02:00_2026-08-17T12:30:00+02:00;2026-08-17T14:00:00+02:00_2026-08-17T21:00:00+02:00;2026-08-18T10:00:00+02:00_2026-08-18T12:30:00+02:00;2026-08-18T14:00:00+02:00_2026-08-18T21:00:00+02:00;2026-08-19T10:00:00+02:00_2026-08-19T12:30:00+02:00;2026-08-19T14:00:00+02:00_2026-08-19T21:00:00+02:00;2026-08-20T10:00:00+02:00_2026-08-20T12:30:00+02:00;2026-08-20T14:00:00+02:00_2026-08-20T21:00:00+02:00;2026-08-21T10:00:00+02:00_2026-08-21T12:30:00+02:00;2026-08-21T14:00:00+02:00_2026-08-21T21:00:00+02:00;2026-08-22T10:00:00+02:00_2026-08-22T12:30:00+02:00;2026-08-22T14:00:00+02:00_2026-08-22T18:00:00+02:00;2026-08-23T10:00:00+02:00_2026-08-23T12:30:00+02:00;2026-08-23T14:00:00+02:00_2026-08-23T18:00:00+02:00

Centre sportif Georges Carpentier 81 boulevard Masséna 75013 PARIS

+33142166600



Afficher la carte du lieu Centre sportif Georges Carpentier et trouvez le meilleur itinéraire

