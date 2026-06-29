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Base de loisirs sportifs Georges Carpentier Centre sportif Georges Carpentier PARIS

Base de loisirs sportifs Georges Carpentier Centre sportif Georges Carpentier PARIS

Base de loisirs sportifs Georges Carpentier Centre sportif Georges Carpentier PARIS samedi 4 juillet 2026.

Lieu
Centre sportif Georges Carpentier
Adresse
81 boulevard Masséna
Ville
75013 PARIS
Département
Paris
Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
dimanche 23 août 2026

Découvrez les activités proposées :

  • Remise en forme et fitness : mardi, jeudi, samedi et dimanche
  • Tournoi sportif ou initiation (discipline différente chaque jour)

Activités en accès libre:

  • Badminton
  • Baby Foot
  • Basketball
  • Football
  • Homeball
  • Mini-tennis
  • Structure gonflable
  • Tennis de table
  • Tir à l’arc
  • Trampoline

Cette année, le centre sportif Carpentier ne proposera pas de bassin pour la baignade estivale ; toutefois, l’ensemble des activités estivales est maintenu.
Du samedi 04 juillet 2026 au dimanche 23 août 2026 :
samedi, dimanche
de 14h00 à 18h00
samedi, dimanche
de 10h00 à 12h30
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 14h00 à 21h00
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 10h00 à 12h30
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-04T13:00:00+02:00
fin : 2026-08-23T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-04T10:00:00+02:00_2026-07-04T12:30:00+02:00;2026-07-04T14:00:00+02:00_2026-07-04T18:00:00+02:00;2026-07-05T10:00:00+02:00_2026-07-05T12:30:00+02:00;2026-07-05T14:00:00+02:00_2026-07-05T18:00:00+02:00;2026-07-06T10:00:00+02:00_2026-07-06T12:30:00+02:00;2026-07-06T14:00:00+02:00_2026-07-06T21:00:00+02:00;2026-07-07T10:00:00+02:00_2026-07-07T12:30:00+02:00;2026-07-07T14:00:00+02:00_2026-07-07T21:00:00+02:00;2026-07-08T10:00:00+02:00_2026-07-08T12:30:00+02:00;2026-07-08T14:00:00+02:00_2026-07-08T21:00:00+02:00;2026-07-09T10:00:00+02:00_2026-07-09T12:30:00+02:00;2026-07-09T14:00:00+02:00_2026-07-09T21:00:00+02:00;2026-07-10T10:00:00+02:00_2026-07-10T12:30:00+02:00;2026-07-10T14:00:00+02:00_2026-07-10T21:00:00+02:00;2026-07-11T10:00:00+02:00_2026-07-11T12:30:00+02:00;2026-07-11T14:00:00+02:00_2026-07-11T18:00:00+02:00;2026-07-12T10:00:00+02:00_2026-07-12T12:30:00+02:00;2026-07-12T14:00:00+02:00_2026-07-12T18:00:00+02:00;2026-07-13T10:00:00+02:00_2026-07-13T12:30:00+02:00;2026-07-13T14:00:00+02:00_2026-07-13T21:00:00+02:00;2026-07-14T10:00:00+02:00_2026-07-14T12:30:00+02:00;2026-07-14T14:00:00+02:00_2026-07-14T21:00:00+02:00;2026-07-15T10:00:00+02:00_2026-07-15T12:30:00+02:00;2026-07-15T14:00:00+02:00_2026-07-15T21:00:00+02:00;2026-07-16T10:00:00+02:00_2026-07-16T12:30:00+02:00;2026-07-16T14:00:00+02:00_2026-07-16T21:00:00+02:00;2026-07-17T10:00:00+02:00_2026-07-17T12:30:00+02:00;2026-07-17T14:00:00+02:00_2026-07-17T21:00:00+02:00;2026-07-18T10:00:00+02:00_2026-07-18T12:30:00+02:00;2026-07-18T14:00:00+02:00_2026-07-18T18:00:00+02:00;2026-07-19T10:00:00+02:00_2026-07-19T12:30:00+02:00;2026-07-19T14:00:00+02:00_2026-07-19T18:00:00+02:00;2026-07-20T10:00:00+02:00_2026-07-20T12:30:00+02:00;2026-07-20T14:00:00+02:00_2026-07-20T21:00:00+02:00;2026-07-21T10:00:00+02:00_2026-07-21T12:30:00+02:00;2026-07-21T14:00:00+02:00_2026-07-21T21:00:00+02:00;2026-07-22T10:00:00+02:00_2026-07-22T12:30:00+02:00;2026-07-22T14:00:00+02:00_2026-07-22T21:00:00+02:00;2026-07-23T10:00:00+02:00_2026-07-23T12:30:00+02:00;2026-07-23T14:00:00+02:00_2026-07-23T21:00:00+02:00;2026-07-24T10:00:00+02:00_2026-07-24T12:30:00+02:00;2026-07-24T14:00:00+02:00_2026-07-24T21:00:00+02:00;2026-07-25T10:00:00+02:00_2026-07-25T12:30:00+02:00;2026-07-25T14:00:00+02:00_2026-07-25T18:00:00+02:00;2026-07-26T10:00:00+02:00_2026-07-26T12:30:00+02:00;2026-07-26T14:00:00+02:00_2026-07-26T18:00:00+02:00;2026-07-27T10:00:00+02:00_2026-07-27T12:30:00+02:00;2026-07-27T14:00:00+02:00_2026-07-27T21:00:00+02:00;2026-07-28T10:00:00+02:00_2026-07-28T12:30:00+02:00;2026-07-28T14:00:00+02:00_2026-07-28T21:00:00+02:00;2026-07-29T10:00:00+02:00_2026-07-29T12:30:00+02:00;2026-07-29T14:00:00+02:00_2026-07-29T21:00:00+02:00;2026-07-30T10:00:00+02:00_2026-07-30T12:30:00+02:00;2026-07-30T14:00:00+02:00_2026-07-30T21:00:00+02:00;2026-07-31T10:00:00+02:00_2026-07-31T12:30:00+02:00;2026-07-31T14:00:00+02:00_2026-07-31T21:00:00+02:00;2026-08-01T10:00:00+02:00_2026-08-01T12:30:00+02:00;2026-08-01T14:00:00+02:00_2026-08-01T18:00:00+02:00;2026-08-02T10:00:00+02:00_2026-08-02T12:30:00+02:00;2026-08-02T14:00:00+02:00_2026-08-02T18:00:00+02:00;2026-08-03T10:00:00+02:00_2026-08-03T12:30:00+02:00;2026-08-03T14:00:00+02:00_2026-08-03T21:00:00+02:00;2026-08-04T10:00:00+02:00_2026-08-04T12:30:00+02:00;2026-08-04T14:00:00+02:00_2026-08-04T21:00:00+02:00;2026-08-05T10:00:00+02:00_2026-08-05T12:30:00+02:00;2026-08-05T14:00:00+02:00_2026-08-05T21:00:00+02:00;2026-08-06T10:00:00+02:00_2026-08-06T12:30:00+02:00;2026-08-06T14:00:00+02:00_2026-08-06T21:00:00+02:00;2026-08-07T10:00:00+02:00_2026-08-07T12:30:00+02:00;2026-08-07T14:00:00+02:00_2026-08-07T21:00:00+02:00;2026-08-08T10:00:00+02:00_2026-08-08T12:30:00+02:00;2026-08-08T14:00:00+02:00_2026-08-08T18:00:00+02:00;2026-08-09T10:00:00+02:00_2026-08-09T12:30:00+02:00;2026-08-09T14:00:00+02:00_2026-08-09T18:00:00+02:00;2026-08-10T10:00:00+02:00_2026-08-10T12:30:00+02:00;2026-08-10T14:00:00+02:00_2026-08-10T21:00:00+02:00;2026-08-11T10:00:00+02:00_2026-08-11T12:30:00+02:00;2026-08-11T14:00:00+02:00_2026-08-11T21:00:00+02:00;2026-08-12T10:00:00+02:00_2026-08-12T12:30:00+02:00;2026-08-12T14:00:00+02:00_2026-08-12T21:00:00+02:00;2026-08-13T10:00:00+02:00_2026-08-13T12:30:00+02:00;2026-08-13T14:00:00+02:00_2026-08-13T21:00:00+02:00;2026-08-14T10:00:00+02:00_2026-08-14T12:30:00+02:00;2026-08-14T14:00:00+02:00_2026-08-14T21:00:00+02:00;2026-08-15T10:00:00+02:00_2026-08-15T12:30:00+02:00;2026-08-15T14:00:00+02:00_2026-08-15T18:00:00+02:00;2026-08-16T10:00:00+02:00_2026-08-16T12:30:00+02:00;2026-08-16T14:00:00+02:00_2026-08-16T18:00:00+02:00;2026-08-17T10:00:00+02:00_2026-08-17T12:30:00+02:00;2026-08-17T14:00:00+02:00_2026-08-17T21:00:00+02:00;2026-08-18T10:00:00+02:00_2026-08-18T12:30:00+02:00;2026-08-18T14:00:00+02:00_2026-08-18T21:00:00+02:00;2026-08-19T10:00:00+02:00_2026-08-19T12:30:00+02:00;2026-08-19T14:00:00+02:00_2026-08-19T21:00:00+02:00;2026-08-20T10:00:00+02:00_2026-08-20T12:30:00+02:00;2026-08-20T14:00:00+02:00_2026-08-20T21:00:00+02:00;2026-08-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Centre sportif Georges Carpentier 81 boulevard Masséna  75013 PARIS
+33142166600


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