Base de loisirs sportifs Georges Carpentier Centre sportif Georges Carpentier PARIS
Base de loisirs sportifs Georges Carpentier Centre sportif Georges Carpentier PARIS samedi 4 juillet 2026.
Découvrez les activités proposées :
- Remise en forme et fitness : mardi, jeudi, samedi et dimanche
- Tournoi sportif ou initiation (discipline différente chaque jour)
Activités en accès libre:
- Badminton
- Baby Foot
- Basketball
- Football
- Homeball
- Mini-tennis
- Structure gonflable
- Tennis de table
- Tir à l’arc
- Trampoline
Cette année, le centre sportif Carpentier ne proposera pas de bassin pour la baignade estivale ; toutefois, l’ensemble des activités estivales est maintenu.
Du samedi 04 juillet 2026 au dimanche 23 août 2026 :
samedi, dimanche
de 14h00 à 18h00
samedi, dimanche
de 10h00 à 12h30
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 14h00 à 21h00
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 10h00 à 12h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-04T13:00:00+02:00
fin : 2026-08-23T21:00:00+02:00
Date(s) : 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Centre sportif Georges Carpentier 81 boulevard Masséna 75013 PARIS
+33142166600
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