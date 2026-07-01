Basilic Swing Théâtre de verdure Eyguières

Informations pratiques

Eyguières

Basilic Swing

Vendredi 10 juillet 2026 à partir de 21h30. Théâtre de verdure 8 rue calade Eyguières Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 21:30:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Un voyage aux origines du jazz manouche, où Basilic Swing revisite la chanson française avec élégance et swing.

Fidèle à son ADN, Basilic Swing propose un véritable voyage aux origines du jazz manouche, en explorant l’essence même de ce style né sous l’impulsion de Django Reinhardt.



À la croisée des cultures, le jazz manouche s’est nourri des traditions musicales des peuples itinérants d’Europe de l’Est — influences tziganes et klezmer — tout en intégrant les codes du jazz américain, dont il reprend le swing, l’improvisation et le sens du groove.



De ce métissage est née une musique à la fois virtuose, chaleureuse et profondément vivante.



C’est dans cet esprit que Basilic Swing construit chacun de ses projets revenir aux sources pour mieux faire dialoguer les répertoires.



Avec le spectacle French Touch, le groupe choisit comme fil conducteur la chanson française. Les grands standards y sont revisités avec finesse à travers le prisme du swing manouche, dans une approche à la fois respectueuse, inventive et résolument actuelle.



Porté par deux guitares, un violon, une clarinette et une contrebasse, le quintet propose un concert élégant et accessible, mêlant virtuosité, complicité et sens du partage.



Un moment musical chaleureux, entre tradition et modernité, où le voyage aux racines du jazz manouche éclaire un répertoire emblématique du patrimoine français.



Billetterie à la médiathèque ou sur place le jour même. .

Théâtre de verdure 8 rue calade Eyguières 13430 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

A journey to the roots of Gypsy jazz, where Basilic Swing reinterprets French chansons with elegance and swing.

L’événement Basilic Swing Eyguières a été mis à jour le 2026-07-01 par Provence Tourisme