Les Soirées DJ du Vallon Voie d’Aureille Eyguières
mercredi 8 juillet 2026 · Voie d’Aureille · Eyguières
Informations pratiques
Eyguières
Les Soirées DJ du Vallon
Mercredi 8 juillet 2026 de 19h30 à 23h.
Mercredi 22 juillet 2026 de 19h30 à 23h.
Mercredi 5 août 2026 de 19h30 à 23h.
Mercredi 19 août 2026 de 19h30 à 23h. Voie d’Aureille Domaine Vallon des Glauges Eyguières Bouches-du-Rhône
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 19:30:00
fin : 2026-07-22 23:00:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-22 2026-08-05 2026-08-19
Le Domaine Vallon des Glauges à Eyguières vous propose des soirées DJ, de juin à septembre, un mercredi sur deux !
Au retour des beaux jours, laissez-vous porter par nos soirées musicales, gourmandes et conviviales !
De juin à septembre, un mercredi sur deux, retrouvez ce rendez-vous immanquable au cœur des Alpilles !
De 19h à 23h00, profitez d’un concert en plein air, face aux falaises calcaires du Mont Menu, agrémenté des vins du Domaine.
De nombreux styles musicaux sont mis à l’honneur tout au long de l’été !
De juin à septembre, un mercredi sur deux
08/07/2026 DJ Erik
22/07/2026 annonce prochainement
05/08/2026 I.K Music
19/08/2026 Quentin Amiel
Sur réservation uniquement billetterie en ligne .
Voie d’Aureille Domaine Vallon des Glauges Eyguières 13430 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
The Domaine Vallon des Glauges in Eyguières is hosting DJ nights from June to September, every other Wednesday!
L’événement Les Soirées DJ du Vallon Eyguières a été mis à jour le 2026-07-02 par Provence Tourisme
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