Les Soirées DJ du Vallon Voie d’Aureille Eyguières

Informations pratiques

Eyguières

Les Soirées DJ du Vallon

Mercredi 8 juillet 2026 de 19h30 à 23h.

Mercredi 22 juillet 2026 de 19h30 à 23h.

Mercredi 5 août 2026 de 19h30 à 23h.

Mercredi 19 août 2026 de 19h30 à 23h. Voie d’Aureille Domaine Vallon des Glauges Eyguières Bouches-du-Rhône

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 19:30:00

fin : 2026-07-22 23:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-22 2026-08-05 2026-08-19

Le Domaine Vallon des Glauges à Eyguières vous propose des soirées DJ, de juin à septembre, un mercredi sur deux !

Au retour des beaux jours, laissez-vous porter par nos soirées musicales, gourmandes et conviviales !



De juin à septembre, un mercredi sur deux, retrouvez ce rendez-vous immanquable au cœur des Alpilles !

De 19h à 23h00, profitez d’un concert en plein air, face aux falaises calcaires du Mont Menu, agrémenté des vins du Domaine.



De nombreux styles musicaux sont mis à l’honneur tout au long de l’été !

De juin à septembre, un mercredi sur deux



08/07/2026 DJ Erik

22/07/2026 annonce prochainement

05/08/2026 I.K Music

19/08/2026 Quentin Amiel



Sur réservation uniquement billetterie en ligne .

Voie d’Aureille Domaine Vallon des Glauges Eyguières 13430 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The Domaine Vallon des Glauges in Eyguières is hosting DJ nights from June to September, every other Wednesday!

L’événement Les Soirées DJ du Vallon Eyguières a été mis à jour le 2026-07-02 par Provence Tourisme