AGENDA · Sens
Basilique Saint-Savinien, Basilique Saint-Savinien, Sens
samedi 19 septembre 2026 · Basilique Saint-Savinien · Sens
Informations pratiques
Basilique Saint-Savinien 19 et 20 septembre Basilique Saint-Savinien Yonne
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Venez visiter librement la basilique Saint-Savinien.
Basilique Saint-Savinien 137 bis rue d’Alsace Lorraine, 89100 SENS Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Venez visiter librement la Basilique Saint-Savinien le samedi et le dimanche de 14h à 17h.
© Ville de Sens
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