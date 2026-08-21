Basilique Saint-Savinien, Basilique Saint-Savinien, Sens

Informations pratiques

Basilique Saint-Savinien 19 et 20 septembre Basilique Saint-Savinien Yonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez visiter librement la basilique Saint-Savinien.

Basilique Saint-Savinien 137 bis rue d’Alsace Lorraine, 89100 SENS Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Venez visiter librement la Basilique Saint-Savinien le samedi et le dimanche de 14h à 17h.

© Ville de Sens