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Basilique Saint-Savinien, Basilique Saint-Savinien, Sens

samedi 19 septembre 2026 · Basilique Saint-Savinien · Sens

Basilique Saint-Savinien, Basilique Saint-Savinien, Sens

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Basilique Saint-Savinien
Adresse
137 bis rue d'Alsace Lorraine, 89100 SENS
Ville
89100 Sens
Département
Yonne
Tarif
Entrée libre

Basilique Saint-Savinien 19 et 20 septembre Basilique Saint-Savinien Yonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez visiter librement la basilique Saint-Savinien.

Basilique Saint-Savinien 137 bis rue d’Alsace Lorraine, 89100 SENS Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Venez visiter librement la Basilique Saint-Savinien le samedi et le dimanche de 14h à 17h.

© Ville de Sens

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