Bassin mobile Parc Bougainville Stages d’aisance aquatique pour les 4 -6 ans Parc Bougainville Marseille 3e Arrondissement
Bassin mobile Parc Bougainville Stages d’aisance aquatique pour les 4 -6 ans Parc Bougainville Marseille 3e Arrondissement lundi 6 juillet 2026.
Marseille 3e Arrondissement
Bassin mobile Parc Bougainville Stages d’aisance aquatique pour les 4 -6 ans
Du 06/07 au 28/08/2026 de 9h à 18h.
Stages de 10 jours du lundi au vendredi, voir planning de réservation. Parc Bougainville 50 rue Briançon Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 09:00:00
fin : 2026-08-28 18:00:00
Date(s) :
2026-07-06
Stages d’aisance aquatique pour les 4 -6 ans
Dans le cadre de l’Été MArseillais, la Ville de Marseille propose des activités gratuites pour tous.
Des bassins moblies seront installés dans plusieurs quartiers, afin de favoriser l’apprentissage de la nage des petits marseillais et des petites marseillaises.
Du 6 juillet au 28 août au Parc Bougainville
► Des stages d’aisance aquatique pour les 4 6 ans
L’aisance aquatique se construit dans un bassin où le pratiquant n’a pas pied et sans matériel d’aide à la flottaison. Elle vise une expérience positive de l’eau et une adaptation au milieu aquatique l’entrée et la sortie de l’eau, l’immersion, la découverte de la flottaison, la capacité à modifier la forme de son corps dans l’eau, à s’y orienter ainsi qu’à pouvoir s’y déplacer 10 mètres pour rejoindre le bord du bassin sont autant d’étapes de sa construction.
Stage de 10 séances consécutives du lundi au vendredi pendant 2 semaines
Du 6/07 au 17/07
Du 20/07 au 31/07
Du 03/08 au 14/08
Du 17/08 au 28/08
Inscription obligatoire .
Parc Bougainville 50 rue Briançon Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Water Familiarization Classes for 4- to 6-Year-Olds
L’événement Bassin mobile Parc Bougainville Stages d’aisance aquatique pour les 4 -6 ans Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Ville de Marseille
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