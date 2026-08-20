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Bastide-Niel en projets, Eklo Hotel, Bordeaux

dimanche 8 novembre 2026 · Eklo Hotel · Bordeaux

Bastide-Niel en projets, Eklo Hotel, Bordeaux

Informations pratiques

Début
dimanche 8 novembre 2026
Fin
dimanche 8 novembre 2026
Lieu
Eklo Hotel
Adresse
10 rue de la gare d'Orléans
Ville
33100 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
3€, gratuit Carte Jeune (règlement espèces ou chèque)

Bastide-Niel en projets Dimanche 8 novembre, 14h30 Eklo Hotel Gironde

3€, gratuit Carte Jeune (règlement espèces ou chèque)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-08T14:30:00+01:00 – 2026-11-08T16:00:00+01:00
Fin : 2026-11-08T14:30:00+01:00 – 2026-11-08T16:00:00+01:00

Du passé historique au futur éco-quartier, Niel offre un visage contrasté. L’aménagement en cours porte la mémoire ferroviaire et industrielle du site, en laissant place à de futurs lieux de vie et de rencontres à l’architecture contemporaine.  

Lien vers l’événément original : https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/423

Eklo Hotel 10 rue de la gare d’Orléans Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/423 »}]
Quartiers libres

Balade Bastide-Niel en projets © Frédéric Deval – Mairie de Bordeaux

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